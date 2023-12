"All’ippodromo tagliati undici pini secolari"

Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia denuncia una "strage di alberi a Ravenna", sulla quale annuncia un’interrogazione cin consiglio comunale. "Tutti sappiamo che una strada che abbia delle alberature, in estate, risulta essere di molti gradi più fresca rispetto ad una strada priva di alberi. Lo stesso dicasi per gli spazi verdi. Purtroppo a Ravenna nel corso degli anni sono stati piantumati lungo le strade e le piste ciclabili essenze arboree spesso non indicate per quella particolare ubicazione. Alberi con radici superficiali, come i pioppi, lungo le piste ciclabili, con il risultato che la sede stradale diventa impercorribile oppure alberi da frutta come i prugni lungo i marciapiedi col risultato che in estate sotto ogni albero è tutto sporco. La soluzione tuttavia non è l’eradicazione di piante ormai cresciute, semmai la loro progressiva sostituzione e la messa a dimora di alberi idonei nelle nuove piantumazioni". Ferrero lamenta che "purtroppo da qualche tempo a questa parte si assiste ad una vera e propria strage di alberi, perfettamente sani, peraltro in parchi e non lungo strade. All’ippodromo, per esempio, sono stati abbattuti 11 pini quasi secolari, perfettamente sani. In quel caso che danno facevano? Non ci sono strade o marciapiedi, ma uno spazio verde".