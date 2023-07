Allla Darsena i ritmi techno Si balla tra laser e melodie

Sarà una serata techno tutta da gustare quella in programma oggi alla Darsena del Sale (piazzale Salinari 1, a Cervia), a partire dalle 23, dal titolo ’Clubbin George’. Ad organizzarla un affiatato gruppo di ragazzi. "Mi ricordo che quando in serata provavamo a mettere su un po’ di techno la pista si esaltava e si creava un atmosfera speciale – racconta Giacomo Porqueddu –, purtroppo però le serate per cui lavoravamo erano incentrate su altri generi e spesso ci beccavamo rigorose lavate di testa. Per il nostro pubblico nato attorno al 2000 e abituato ad ascoltare hip hop la techno melodica era un fulmine a ciel sereno. Sentivamo il desiderio di dare un maggiore spazio a quelle sensazioni e a quel ritmo scandito dai suoni ipnotici dell’elettronica". E così "verso la fine dell’estate 2021 iniziammo a controllare se a Bologna ci fossero dei locali in cui poter organizzare un nostro evento. Dopo varie chiamate ricevemmo finalmente un sì dall’Oxygnen di zona Roveri. Era tutto pronto, mancava solo il nome". Alla fine venne trovato ’Clubbin George’. "Oltre alla musica, "a cui dedichiamo un’attenzione maniacale, curiamo molto attentamente le performance musicali e l’atmosfera visiva. Nei nostri eventi si esibiscono musicisti e cantanti professionisti, che accompagnati dalla techno, improvvisano melodie e coreografie di ballo. L’allestimento di ’Clubbin George’ immerso fra laser e visual olografiche vuole invece richiamare le vibes post futuristiche di Bladerunner e Cyberpunk. Siamo felicissimi di aver ricevuto questa opportunità e riteniamo che questa occasione per noi possa essere un vero e proprio punto di svolta. Non vediamo l’ora di illuminare la vecchia salina e le sue alte arcate con le nostre luci, i nostri laser e la nostra musica". Biglietto 20 euro; prenotazioni tavoli 3928934865