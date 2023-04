Allo Ial cittadino da settembre corsi solo per adulti

Cambiano gli utenti della sede di Cervia dello Ial Emilia-Romagna, ente di formazione professionale che l’anno scorso ha festeggiato 50 anni di vita ed è accreditato presso la Regione. Dal prossimo anno scolastico le attività formative saranno rivolte solo agli adulti e non più anche ai ragazzi, come avvenuto finora (è stata così accolta la richiesta del territorio). A Cervia lo Ial si occuperà di aggiornamento delle competenze degli utenti maggiorenni occupati e disoccupati, formazione superiore di specializzazione post diploma sia nella ristorazione che nel settore turistico-ricettivo, con servizi anche per le aziende.