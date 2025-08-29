Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Quando finisce il maltempoDivieto bambini spiaggiaMorta in marePolemica pipe crackSequestro auto di lussoCestini rimossi
Acquista il giornale
CronacaAlloggi per gli universitari . Accordo tra Flaminia e Asspi. Altri 50 posti a disposizione
29 ago 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Alloggi per gli universitari . Accordo tra Flaminia e Asspi. Altri 50 posti a disposizione

Alloggi per gli universitari . Accordo tra Flaminia e Asspi. Altri 50 posti a disposizione

Per gli studenti non residenti che risulteranno idonei ma non assegnatari del bando. La presidente della Fondazione, Falconi: "L’obiettivo è di offrire almeno una proposta a tutti".

Studenti universitari a Ravenna

Studenti universitari a Ravenna

Per approfondire:

C’è tempo fino al 12 settembre per partecipare al bando alloggi destinato agli universitari e per concorrere all’assegnazione dei 101 posti letto a tariffa calmierata messi a disposizione da Fondazione Flaminia con il Comune di Ravenna. I posti a concorso si trovano nei plessi di via Bixio, via Le Corbusier e via d’Azeglio e sono riservati agli studenti non residenti iscritti ai corsi di laurea del Campus di Ravenna, dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto superiore di studi musicali ‘Verdi’ di Ravenna. Inoltre, per gli studenti che risulteranno idonei ma non assegnatari, è prevista la possibilità di accedere a ulteriori 50 posti alloggio messi a disposizione grazie all’’Accordo di collaborazione per l’ampliamento dei servizi abitativi’ sottoscritto da Fondazione Flaminia con Asppi. Si tratta di appartamenti muniti di certificato Ape, con camere arredate singole o doppie.

"L’obiettivo – spiega Mirella Falconi, presidente di Fondazione Flaminia – è di offrire almeno una proposta di alloggio a tutti gli studenti risultati idonei alla nostra graduatoria, ponendoci da una parte come garanzia per il locatore, dall’altra assicurando agli studenti soluzioni abitative conformi alle loro esigenze e in regola rispetto alle normative di locazione vigenti".

Il bando è su www.fondazioneflaminia.it.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Università