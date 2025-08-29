Alloggi per gli universitari . Accordo tra Flaminia e Asspi. Altri 50 posti a disposizione

C’è tempo fino al 12 settembre per partecipare al bando alloggi destinato agli universitari e per concorrere all’assegnazione dei 101 posti letto a tariffa calmierata messi a disposizione da Fondazione Flaminia con il Comune di Ravenna. I posti a concorso si trovano nei plessi di via Bixio, via Le Corbusier e via d’Azeglio e sono riservati agli studenti non residenti iscritti ai corsi di laurea del Campus di Ravenna, dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto superiore di studi musicali ‘Verdi’ di Ravenna. Inoltre, per gli studenti che risulteranno idonei ma non assegnatari, è prevista la possibilità di accedere a ulteriori 50 posti alloggio messi a disposizione grazie all’’Accordo di collaborazione per l’ampliamento dei servizi abitativi’ sottoscritto da Fondazione Flaminia con Asppi. Si tratta di appartamenti muniti di certificato Ape, con camere arredate singole o doppie.

"L’obiettivo – spiega Mirella Falconi, presidente di Fondazione Flaminia – è di offrire almeno una proposta di alloggio a tutti gli studenti risultati idonei alla nostra graduatoria, ponendoci da una parte come garanzia per il locatore, dall’altra assicurando agli studenti soluzioni abitative conformi alle loro esigenze e in regola rispetto alle normative di locazione vigenti".

Il bando è su www.fondazioneflaminia.it.