"Alloggi universitari, va trovata una soluzione"

Il presidente di Confabitare Ravenna, Gian Paolo Babini, ha scritto al Prefetto, chiedendo la convocazione urgente di un tavolo per l’emergenza degli affitti di alloggi per studenti universitari, al fine di valutare le problematiche e, nel caso, avviare una collaborazione stretta fra i soggetti interessati. L’obiettivo è definire le modalità per la convocazione di una nuova concertazione sindacale finalizzata alla sottoscrizione di accordi territoriali integrativi, che introducano facilitazioni per la stipula dei contratti per studenti universitari e procedure concordate per i relativi controlli.