Alloggiavano in roulotte. Due stranieri irregolari

Due persone straniere non in regola col permesso di soggiorno accampate dentro a una roulotte. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale di Ravenna all’interno di un mezzo che era stato segnalato da diversi cittadini e che stazionava nel parcheggio di via Severini, di fronte all’asilo nido Lovatelli.

All’interno della roulotte c’erano due uomini, entrambi marocchini: un 36enne e un 34enne. Entrambi sono stati sanzionati secondo il regolamento di polizia urbana per il campeggio abusivo: ovvero per l’aver sottratto suolo pubblico per il proprio mezzo, dimora occasionale, e per aver utilizzato anche spazi esterni alla roulotte. A ciò si aggiunge il fatto che entrambi gli stranieri sono risultati non in regola secondo le norme che regolano l’immigrazione nel nostro Paese: erano infatti sprovvisti di permesso di soggiorno valido. E così sono stati accompagnati al comando della polizia locale e identificati. Inoltre sono state avviate le procedure per l’espulsione.

Per quanto riguarda la roulotte in cui alloggiavano, invece, è stata rimossa e sottoposta a sequestro e verrà demolita.