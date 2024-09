Alluminio nei fanghi dell’alluvione: "Potrebbe causare problemi di salute"

L’alluminio presente nei fanghi dell’alluvione potrebbe causare problemi per la salute umana? Nelle scorse settimane erano stati eseguiti campionamenti sui fanghi delle parti comuni degli alloggi popolari di via Ponte Romano a Faenza, che, stando allo studio svolto, avevano evidenziato alte concentrazioni di elementi come bario e alluminio. In virtù di tali esiti l’omonimo comitato aveva presentato un’esposto al Commissariato di Faenza, a cui era inoltre seguita un’interrogazione sul tema presentata dal consigliere comunale Alessio Grillini. Nelle scorse settimane inoltre si è riunita la commissione consiliare ‘Ambiente e assetto del territorio’, alla quale era presente anche l’agronomo faentino Pietro Cimatti. Durante la seduta Cimatti ha fatto presente l’esecuzione di vari campionamenti dei fanghi eseguiti dal 2023 nelle zone alluvionate: "Ho mappato le zone alluvionate di Faenza e ho fatto eseguire a mie spese le analisi dei fanghi in superficie e anche in profondità".

Le zone in cui sono stati eseguiti i campionamenti sono, tra le altre, "Orto Bertoni, il parco di via Calamelli, via Ponte Romano" ha evidenziato l’agronomo, specificando che le concentrazioni di alluminio rilevate potrebbero essere causa di alcune criticità nel tempo. "L’alluminio nei terreni non dovrebbe superare per legge i 10mila ppm – ha detto Cimatti –, e quando li supera possono sorgere dei problemi. 10mila ppm significano circa 10 chilogrammi per tonnellata. Nei fanghi di Faenza andiamo dai 32mila ppm ai 48mila ppm di alluminio. Si tratta inoltre di alluminio che si è scisso e quindi è pericoloso non solamente per le piante e i terreni". Come specificato, "siamo fuori range con i valori. I terreni agricoli con quelle concentrazioni di alluminio non potrebbero essere coltivati per esempio ad ortaggi e frutta perchè, a differenza di altri elementi, l’alluminio entrerebbe nel circolo alimentare". Inoltre, "in città come Cesena, che hanno avuto circa un quarto delle zone alluvionate rispetto a Faenza, sono stati eseguiti lavaggi con l’idropulitrice sulle strade sui muri e anche sugli alberi. Il punto è che se i fanghi, con quelle concentrazioni non vengono lavati, soprattutto d’estate, ma anche d’inverno, possono comportare la trasformazione in pulviscolo che poi potrebbe essere respirato anche dagli esseri umani". Anche nella zona industriale, dove i fanghi erano stati stoccati, "la concentrazione di alluminio è quasi il doppio di 10mila ppm. Queste concentrazioni in un processo che non è immediato ma che si compie in oltre una decina di anni potrebbero causare dei problemi di salute. Ancora oggi a Faenza quando piove l’acqua è giallastra, e in alcuni parchi sono presenti ancora i fanghi dell’alluvione. A distanza di un anno bisognerebbe procedere con la pulizia e non prendere sotto gamba i potenziali effetti di quelle concentrazioni".

d.v.