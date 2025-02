"All’Uninominale di Ravenna crescono i voti di Fratelli d’Italia"

L’esito è chiaro: l’uninominale di Ravenna resta al centro destra, aumenta il consenso di Fratelli d’Italia. Un ottimo risultato che conferma come non esistano più baluardi rossi inespugnabili.

È il commento del senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, dopo il riconteggio dei voti con i quali, nel 2022, la deputata Alice Buonguerrieri (FdI) era stata eletta al collegio uninominale di Ravenna e anche nel proporzionale. Su questa base, è stata confermata anche l’elezione di Beatriz Colombo che dipendeva dal risultato del riconteggio.

"Comprensibilmente sconvolto dalla storica caduta politica della Stalingrado romagnola – spiega Barcaiuolo –, il Pd aveva presentato ricorso e chiesto il riconteggio dei voti con i quali il deputato Buonguerrieri era stato eletto. L’esito è stato contrario alle aspettative della sinistra, che ha accettato per questo anzitempo la chiusura del riconteggio, avendo riscontrato un progressivo aumento di voti per Fratelli d’Italia ad ogni apertura di scheda. Comunico quindi con soddisfazione la ‘rielezione’ dell’onorevole Buonguerrieri, da cui dipendeva quella dell’onorevole Colombo, ringraziando ancora una volta la cittadinanza per la fiducia espressa in favore di Fratelli d’Italia che continua a crescere dopo 2 anni di governo"