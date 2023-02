All’università un corso sul terrorismo

Dal parlamento all’università. Da domani, giovedì, Alberto Pagani, deputato Pd dal 2013 al 2022, capogruppo in commissione Difesa e delegato nell’Assemblea Parlamentare della Nato, avvierà il nuovo corso di ‘Terrorismo internazionale in età contemporanea’, nell’ambito del corso di laurea in ‘Storia, società e culture del Mediterraneo’ del Campus universitario di Ravenna. Pagani è autore di pubblicazioni in materia di intelligence, geopolitica, sicurezza nazionale e terrorismo. Il corso durerà un mese, dal 2 febbraio al 3 marzo. Durante le lezioni interverranno esperti di primo piano come Franco Gabrielli (già Capo della Polizia), Paolo Salvatori (ex Sismi), il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello (sottocapo di Stato Maggiore della Difesa), il Generale Pasquale Angelosanto (comandante del Ros dei Carabinieri), Lion Udler (antiterrorismo israeliano).

Pagani, il suo corso è aperto agli studenti universitari, naturalmente, ma anche a forze dell’ordine e volontari dell’associazione carabinieri. Perché questa scelta?

"In Italia abbiamo un problema: il grande pubblico si interessa ai fatti di terrorismo in occasione di gravi attentati poi, come la notizia esce dall’interesse dei mass media, nessuno se ne preoccupa più. La prevenzione, però, non può seguire i ritmi dei programmi tv, richiede un lavoro quotidiano di formazione e sul ‘campo’".

A chi pensa quando parla di ‘lavoro sul campo’?

"Non penso certamente ai nostri servizi segreti o ai corpi speciali. Loro sono già preparati e sanno fare bene il loro mestiere. Penso a un docente delle superiori: dalla lettura attenta di un tema potrebbero emergere segnali di radicalismo religioso e, quindi, dovrebbe sapere come rapportarsi con lo studente per capire se ci sono minacce per il Paese. Alla polizia penitenziaria, perché abbiamo visto che spesso i terroristi si sono radicalizzati in carcere. E alla Polizia locale, che è sulle strade quotidianamente e può notare segnali deboli di allerta, che devono essere poi capaci di interpretare"

Vede particolari minacce per il nostro Paese in questo momento?

"Siamo sempre sotto minaccia. Il problema è come attrezzi il tuo sistema di prevenzione. Nel nostro corso universitario studiamo il fenomeno terroristico a livello internazionale, ma discuteremo anche di prevenzione e di tutto ciò che andrebbe fatto prima di arrivare alla soglia critica".

lo. tazz.