Alluvionati, comitato a Traversara. E oggi nasce quello di Villanova

Tutto è pronto per rendere ufficiale la nascita del comitato alluvionati di Traversara che domani, alle 12, incontrerà insieme ai cittadini, il sindaco della città di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni. L’atto costitutivo è ormai pronto e solo da firmare da parte dei soci fondatori. "Il Comitato si propone di tutelare il territorio, la gestione dei fiumi e delle altre opere idrauliche in generale – si legge nell’atto - di agire presso tutte le sedi opportune per trovare i responsabili che hanno causato dei danni alla popolazione, di intervenire per far ottenere gli indennizzi in modo che tragedie come quella che è avvenuta a Traversara il 19 settembre 2024 non si ripetano più". Al di là degli intenti generali, il comitato individua anche obiettivi mirati improntati in particolare alla ricerca di una maggiore concretezza e trasparenza in termini di responsabilità e terminologie.

"In particolare – continua il documento – si propone di ripristinare la funzione originaria dei fiumi e dei canali, che è quella di "trasportare" acqua al loro interno e non di essere luogo per il ripopolamento di specie protette, sia di flora, sia di fauna. Di sollecitare gli organismi della pubblica amministrazione, preposti alla manutenzione dei corsi d’acqua, ad effettuare periodicamente e con attenzione questi controlli, di monitorare che le opere di pulizia e manutenzione dei fiumi e dei canali, vengano effettuate in modo adeguato, così da mantenere efficienti gli stessi, di rendere trasparente per il cittadino chi sono i vari responsabili per la gestione e la manutenzione dei fiumi e dei canali, in modo che questi funzionari siano facilmente riconoscibili e rispondano pubblicamente delle loro azioni, di ottenere tempestivamente e scritte in un linguaggio comprensibile e non in "burocratese", le delibere e le leggi che il livello politico di gestione dei fiumi e dei canali, genererà per la gestione e la manutenzione degli stessi, di permettere al cittadino di avere degli indicatori che lo aiutino a tenere monitorato, sia il lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali, sia l’attività dei politici, di affiancare e aiutare i cittadini che hanno subito dei danni da esondazioni, da alluvioni e rotture di argini dei fiumi e dei canali, a far valere il loro diritto presso tutte le sedi preposte nel chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e , infine, di sollecitare la classe politica italiana ad essere più trasparente con il cittadino e invitarla ad essere più concreta nelle sue azioni, quindi smettere di fare proclami che poi non trovano riscontro nei fatti accompagnando ogni iniziativa con dei dati oggettivi di: costo, durata, data di inizio e data di fine, soldi stanziati, indicatori per il controllo dello stato di avanzamento dei lavori e di rispondenza a quello che era stato previsto". La formazione del comitato di Traversara segue a ruota quella del comitato alluvionati di Villanova di Bagnacavallo – altra zona del territorio pesantemente colpita dalle alluvioni del 2023 ed ora del 2024 – che si costituirà ufficialmente nella serata di oggi.

Monia Savioli