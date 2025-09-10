Alluvionati contro il festival. Scatta il flash mob silenzioso

La "conferenza immaginaria" interpretata da Stefano Accorsi nello spettacolo ‘Terre d’acqua’ con cui si aprirà il cartellone dell’ evento dedicato al cambiamento climatico proposto dalla Fondazione Ater, avrà, sabato 13 settembre nella piazza del Pavaglione, un pubblico silenzioso. I rappresentanti dei vari comitati degli alluvionati del territorio accoglieranno l’avvio del cartellone ‘Acqua’ in programma fino al 5 novembre quale "occasione di riflessione – spiegano gli amministratori del territorio – nei nove Comuni della Bassa Romagna e a Russi", con un flash mob che lascerà la parola a sguardi ed espressioni. Tanto basta a esprimere la contrarietà di chi ancora sta aspettando risarcimenti o la possibilità di definire il destino di case inagibili, come quelle della zona rossa di Traversara ancora nella stessa identica situazione ad un anno di distanza dall’alluvione che le ha travolte, con l’aggravante di non poter neppure sfalciare l’erba che cresce attorno e nella quale proliferano e muoiono ratti e bisce.

Due in particolare sono i punti che sostengono la protesta: la mancanza di tatto e sensibilità nei confronti di chi ancora trema a ogni annuncio di allerta meteo e la questione economica. Anche se i contributi spesi per ingaggiare i personaggi di alto livello coinvolti negli undici eventi della manifestazione - ai quali si accede comunque a pagamento tramite l’acquisto di un biglietto a 5 euro, tranne per quello di inaugurazione completamente gratuito – derivino da privati, gli alluvionati restano convinti che quel denaro avrebbe potuto essere speso per ricostruire piuttosto che rievocare qualcosa che è già sufficientemente ricordato dai ruderi, dalle crepe negli argini, dalla boscaglia negli alvei. Anche se il coinvolgimento dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è limitato, come sottolineato più volte, alla sola messa a disposizione dei luoghi è pur vero che nell’elenco dei soci fondatori dell’ente organizzatore del cartellone – la fondazione Ater – compaiono anche i Comuni di Lugo, Cotignola, Conselice e Russi che ogni anno versano un contributo (1.000 euro per Lugo e 300 euro rispettivamente per Cotignola e Conselice), sospeso momentaneamente dal 2023, causa alluvione. "Volevamo organizzare un sit-in – spiegano i rappresentanti dei comitati –. Purtroppo però avremmo dovuto inoltrare la richiesta di occupazione del suolo pubblico alla questura un mese prima dell’evento, cosa del tutto impossibile visto che lo spettacolo di Accorsi è stato annunciato soltanto qualche giorno fa. Per questo saremo comunque presenti, con un flash mob silenzioso ma carico di significati".

Monia Savioli