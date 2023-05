Alluvionati e senza acqua corrente Allagati i locali del potabilizzatore, a Conselice arrivano le autobotti

Nel primo pomeriggio di ieri la tanto attesa notizia che una decina di migliaia di residenti attendeva è finalmente arrivata. L’amministrazione comunale ha infatti comunicato che, circa due ore prima, l’emergenza sul territorio di Conselice, "dopo alcune complicazioni insorte in particolare a causa del danneggiamento del potabilizzatore a partire dalla notte di giovedì, sta lentamente rientrando".

Alle 13 si sono conclusi i lavori di ripristino del potabilizzatore che serve il territorio di Conselice (circa 10mila persone). "Da quel momento la fornitura idrica è stata riattivata progressivamente su tutto il territorio comunale. Per riparare il sistema di pompaggio del potabilizzatore, fuori servizio a causa dell’allagamento dovuto alla tracimazione del canale attiguo, hanno lavorato tutta la notte, ininterrottamente, da giovedì sera, le squadre operative di Hera in collaborazione con i Vigili del fuoco e la Protezione civile: prima l’acqua tracimata è stata fatta defluire dall’area della centrale e dai locali tecnici, poi sono state ripristinate le apparecchiature danneggiate a causa dell’allagamento". Una notizia che, nonostante alcune criticità che si stanno ancora registrando sul territorio, è stata accolta dai residenti con un sospiro di sollievo. L’ente comunale ha inoltre precisato che sarebbero restate a disposizione della cittadinanza le cinque autocisterne (più una per il reintegro) dislocate da Hera nel capoluogo comunale e nelle frazioni di Lavezzola e di San Patrizio, fornendo ai cittadini oltre 1.800 sacchetti da 5 litri di acqua potabile.

Fin dalla mattinata di ieri sono state davvero tante le persone che, portandosi appresso bottiglie, taniche e contenitori vari, si sono recate nei tre punti (a Conselice nel parcheggio della Coop di via Battisti, a Lavezzola nel parcheggio Coop di via Silvio Pasi e a San Patrizio in piazza Mameli) in cui l’amministrazione comunale aveva comunicato che si sarebbe effettuata la distribuzione di un quantitativo massimo di cinque litri di acqua a famiglia. Nonostante il considerevole afflusso di persone, non si sono registrati particolari problemi. Se infatti si esclude qualche ‘furbetto’ che nell’arco di poche decine di minuti, si è presentato (due, e in qualche caso addirittura tre volte) agli addetti alla distribuzione, tutto è filato via liscio.

Luigi Scardovi