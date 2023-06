Alluvionati, il Comune cerca alloggi Aperto un bando per chi ha immobili sfitti Domande da presentare entro il 24 luglio

Il Comune di Ravenna cerca alloggi per le persone che non possono far rientro nella propria abitazione alluvionata; l’appello è rivolto ai proprietari di appartamenti sfitti ed immediatamente disponibili. Con questa azione si intende offrire supporto e sostegno alle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a seguito dei drammatici eventi alluvionali. Sul sito del Comune è stato pubblicato uno specifico avviso rivolto ai proprietari di alloggi a libero mercato, affinché si possa in tempi rapidi fornire risposta a tutte le persone rimaste senza casa. Si tratta di un’azione immediata intrapresa dall’Amministrazione comunale a favore di tutti coloro che dal 16 maggio scorso non possono rientrare nelle proprie abitazioni perché inagibili. Ai proprietari sarà riconosciuto un canone di locazione, sulla base dei criteri stabiliti per l’erogazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), ovvero: 400 euro mensili per il nucleo composto da 1 componente; 500 euro mensili per il nucleo composto da 2 componenti; 700 mensili per il nucleo composto da 3 componenti; 800 mensili per il nucleo composto da 4 componenti; 900 mensili per il nucleo composto da 5 o più componenti. Il contributo è aumentato di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare ultra 65enne o portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Il periodo di locazione previsto è di 6 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 6. L’avviso resterà aperto fino alle ore 13 del 24 luglio 2023. Il modulo va presentato all’Ufficio front office e accoglienza del servizio sociale associato - via Massimo d’Azeglio n. 2, previo appuntamento (0544482550) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; tramite Pec a [email protected] unitamente a copia del documento d’identità.