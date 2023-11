Alluvionati, la promessa di Bignami: "Subito 20mila euro ai privati"

Sono stati resi pubblici i contenuti dell’incontro, durato quattro ore, che il governo ha avuto a tu per tu con i rappresentanti dei sedici comitati di cittadini colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, dei quali fanno parte i gruppi formatisi a Ravenna, Faenza, Conselice, Castel Bolognese, Sant’Agata e Fusignano. Il governo era rappresentato al tavolo dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, il quale, affiancato dall’onorevole Alice Buonguerrieri, ha elencato ai comitati, punto per punto, gli interventi che il Consiglio dei ministri intende mettere in campo.

Il nodo più significativo continua a essere quello dei risarcimenti per i danni alle abitazioni: "Il governo – spiegano i comitati – ci ha rassicurato sugli indennizzi alle famiglie e alle imprese; usciranno in questi giorni le ordinanze. Le famiglie dovrebbero ricevere tramite perizia 20mila euro in maniera diretta. Per chi ha subito danni maggiori si procederà con il meccanismo del credito d’imposta da cedersi alla banca. I lavori fino a 30mila euro verranno eseguiti in edilizia libera, mentre quelli di importo maggiore saranno soggetti a una documentazione più accurata. Lo stesso meccanismo varrà per le aziende alluvionate, le quali saranno indennizzate direttamente per danni fino a 40mila euro, e attraverso credito di imposta per quei danni che superino questa soglia".

Altro tema caldo quello degli arredamenti degli inquilini in case di proprietà altrui: "È stata prevista la possibilità per gli inquilini di richiedere fondi per l’arredo, anche tramite richiesta congiunta con il proprietario. Questa opzione potrebbe generare complicazioni sulla piattaforma Sfinge, e quindi è in corso di valutazione". Per i costi di ripristino il governo ha assicurato che farà fede il prezzario regionale. I rimborsi saranno gestiti tramite Sfinge, che la Regione si è impegnata ad attivare entro il 15 novembre, con tempi definiti per il controllo della conformità, l’istruttoria e le eventuali integrazioni documentali. "In caso di contestazioni, sarà possibile avviare un confronto con la struttura commissariale", specificano i comitati. Mentre risulta ancora irrisolto il tema dei lavori per la messa in sicurezza – responsabilità che ricade sotto la competenza della Regione, dalla quale si attende l’elenco dettagliato dei lavori previsti e il relativo calendario di messa in opera, ha evidenziato Bignami – qualcosa si muove sul fronte dell’agricoltura".

Filippo Donati