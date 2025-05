"Alluvionati, mai contattato da Bertaccini"

Alvaro Ancisi, candidato sindaco di Lega, Lista per Ravenna e Popolo della Famiglia, interviene relativamente all’intervista rilasciata nei giorni scorsi da Mirko Bertaccini, presidente del Comitato degli alluvionati: "Nell’articolo – dichiara Ancisi – l’intervistato ha detto di avere incontrato tutti i candidati (si suppone) sindaco, giudicandone globalmente le risposte alle richieste. Non è vero perché io non sono stato incontrato. Aggiungo di non essere stato contattato da nessuno di quel comitato e di avere incontrato tutti quelli che me lo hanno richiesto".