Alluvione, 1.450 contributi richiesti Fondi solo per i danni a prime case

Sono arrivate 1.450 domande finora al Comune di Ravenna dopo l’alluvione: 800 per il Cas e 650 per l’acconto del Contributo di immediato sostegno. A queste se ne aggiungono altre 180 per il comodato d’uso gratuito dei deumidificatori della Croce Bianca di Bolzano. Ma in cosa consistono questi primi aiuti?

Partiamo dal Cas, che è destinato a chi ha trascorso notti fuori casa. Lo può richiedere chi si ritrova danni strutturali in casa oppure chi non può rientrare per la vicinanza di una frana o per un’interruzione stradale. Spetta anche a chi ha passato una notte sola fuori casa per un’ordinanza di evacuazione a cui non sono seguite inondazioni. L’importo è mensile (eventualmente diviso su base giornaliera): 400 euro per i nuclei composti da una persona sola, 500 euro per due, 700 per tre, 800 per quattro e 900 per cinque o più. Il contributo sale di 200 euro per ogni over 65 o persona con invalidità non inferiore al 67%. Non viene corrisposto nel caso in cui si sia trovata sistemazione in un centro predisposto dal Comune o in un hotel in accordo col Comune: si considera che l’ente pubblico abbia già provveduto a risanare la situazione. Allo stesso modo non viene riconosciuto a chi ha usato come alloggio alternativo una seconda casa. Il contributo è riconosciuto dal giorno in cui è scattata l’evacuazione fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero o fino alla data di fine dei lavori di ripristino o fino al giorno antecedente la data di rientro, da indicare nella domanda. In ogni caso il termine ultimo è lo scadere dello stato di emergenza: 30 aprile 2024. La domanda va presentata entro il 30 giugno.

Il Contributo di immediato sostegno invece va a chi risiede (o ha la propria dimora abituale) in una casa danneggiata dall’emergenza. Ciò significa che non si può richiedere per una seconda casa sfitta (ma si può se qui vive in un locatario), per sedi di associazioni e nemmeno per le pertinenze (box, garage, cantina) nel caso in cui siano l’unica cosa danneggiata. È invece possibile accedere al contributo per ripristinare una strada vicinale privata, se è l’unica via di accesso all’abitazione principale. La domanda può essere fatta per coprire costi relativi a pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti, interventi su elementi strutturali e impiantistici, spese per mobili ed elettrodomestici ma anche abbigliamento, utensili e materiale didattico per i bambini. Di base vengono erogati 3.000 euro, ma attenzione: successivamente occorrerà dimostrare di aver sostenuto spese almeno per quella cifra. Nel caso non si sia in grado di dimostrare di aver dovuto spendere quei soldi (o di averli spesi tutti) la cifra eccedente verrà richiesta indietro. Se invece le spese sono state più alte verranno erogati altri 2.000 euro. Le domande di acconto vanno presentate entro il 30 agosto, quelle di saldo (in cui richiedere i 2.000 euro aggiuntivi) e le fatture entro il 31 ottobre.

Un altro contributo forfettario di 750 euro è previsto per le spese della perizia di un professionista sui danni.

Info: https:www.comune.ra.italluvione-ravennacontributi-indennizzi-ristori oppure 0544 485080 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, sabato e domenica dalle 8 alle 13. I fondi arrivano da Dipartimento di Protezione civile e Presidenza del Consiglio dei ministri.