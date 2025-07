Alluvione a Ravenna: 15 milioni per ripristino dell’argine del Lamone

Bologna, 28 giugno 2025 – Uno stanziamento di 15 milioni di euro finalizzato alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli argini del Lamone nel tratto compreso tra la frazione bagnacavallese di Traversara e quella ravennate di Mezzano.

Traversara ancora allagata: è ottobre 2024 e il fiume Lamone tracima dal cantiere di ricostruzione dell'argine

E' quanto previsto, come recita un comunicato della Regione, dall'ordinanza della struttura commissariale dello scorso 17 giugno, riguardo una delle aree più danneggiate dalle piene degli ultimi mesi. Il finanziamento andrà, infatti, a coprire le spese dell'intervento di ripristino in particolare dell'argine sinistro. A oggi, la scelta progettuale più probabile è quella di un rinforzo tramite palancole a infissione statica che potrà essere affiancato, in una fase successiva, da un ulteriore intervento volto a garantire maggiore protezione e stabilità.

"Abbiamo predisposto un intervento molto rilevante per sanare una delle ferite più profonde inferte dalle alluvioni di questi ultimi due anni - sottolinea la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini -. I danni da Traversara a Mezzano sono particolarmente rilevanti e la messa in sicurezza dell'argine è fondamentale per la tutela di chi vive e lavora in quelle zone e soprattutto per evitare il ripetersi di nuove rotture. Dunque - conclude Rontini -, intendiamo chiudere entro 45-60 giorni la fase progettuale, una volta conferito l'incarico, e realizzare l'intervento in sei mesi dalla consegna".