Alluvione 2023, i conti di Legacoop Romagna: "Solo il 3,5% degli aventi diritto ha avuto i ristori"

Sul territorio colpito dall’alluvione del 2023 "solo il 3,5% degli aventi diritto ha ricevuto un risarcimento, per un totale di 134 milioni di ristori su 3,5 miliardi di danni". È quanto emerso dall’incontro ‘La Memoria dell’Acqua’ promosso da Legacoop Romagna per fare il punto della situazione con la struttura commissariale alla ricostruzione e con la Regione, davanti a oltre 150 cooperatori riuniti a Bagnacavallo.

"La nomina del commissario Curcio e il lavoro della Regione hanno imposto un deciso cambio di passo alla ricostruzione post alluvione. Ora serve un altro scatto in avanti. A fine 2024 – spiega il presidente Paolo Lucchi – su 7.000 interventi avviati per la messa in sicurezza del territorio ne erano stati completati poco più di un terzo".