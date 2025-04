Alluvione, 675mila euro da polizze. Così rinascerà il teatro di Conselice

Non vi è ancora una data ufficiale per la riapertura del sipario al teatro comunale di Conselice, ma finalmente, a due anni dall’alluvione del maggio 2023 che ne decretò la chiusura per i danni subìti, si intravede una luce, si spera di scena, in fondo a un tunnel fatto di ritardi e mancanza di fondi. Ad annunciare la tanto agognata fase operativa di ripristino di questo centro culturale, capace negli anni precedenti alla catastrofe di raccogliere più 300 fedeli abbonati a stagione, è lo stesso sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi. Nessuna ordinanza commissariale questa volta, ma i fondi derivanti dalle polizze assicurative che il Comune aveva sottoscritto negli anni addietro e che hanno stimato danni per 675mila euro. "Nel corso della giunta della scorsa settimana – spiega Sangiorgi – abbiamo approvato la delibera di accertamento delle quote di indennizzo danni da alluvione 2023, in riferimento agli edifici pubblici, riconosciute dall’assicurazione". L’importo complessivo riconosciuto è circa 675mila euro. "Con queste risorse possiamo intervenire con il ripristino dei danni al nostro patrimonio edile – spiega il sindaco –, come tra gli altri la caserma dei carabinieri di Conselice". Questi fondi consentono, inoltre, di avere un quadro economico idoneo al ripristino, appunto, del teatro comunale. Ai fondi derivanti dalle assicurazioni si vanno, infatti, ad aggiungere i 400mila euro della donazione vincolata di La7 e il Corriere. "Questo ci permetterà di avviare la progettazione e successivo inizio dei lavori – conferma il primo cittadino –. Dopo due anni dalla sua chiusura, si sblocca finalmente la situazione del nostro teatro, luogo di cultura e socialità".

Il quadro economico complessivo è di circa 800 mila euro e i lavori potrebbero finire entro dicembre 2026. Data l’indisponibilità del teatro, la stagione 2024/25 è stata realizzata con alcuni appuntamenti culturali presso il centro civico, con l’impegno di riproporla anche per il prossimo anno, in attesa che i lavori portino a termine il ripristino del teatro. Struttura che venne restituita all’attività teatrale nel 1987 dopo alcuni anni di restauro. La facciata dell’edificio, che mantiene inalterato il semplice aspetto riprodotto in una cartolina del 1939, risale probabilmente agli anni Venti del secolo scorso. Del resto, un’attività teatrale in quegli anni è attestata da una scritta su una lapide posta nell’atrio: "Il popolo di Conselice che in questo teatro nel settembre MCMXXI diede il battesimo dell’arte al tenore Pietro Menescaldi riapplaudendolo oggi insuperabile interprete di Cavaradossi nella Tosca memore dell’evento pone. Settembre MCMXXVI".

