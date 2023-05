Alluvione a Bagnacavallo: la sindaca ringrazia gli oltre 100 volontari che affiancano la Protezione civile

Bagnacavallo (Ravenna), 6 maggio 2023. “Un sentito ringraziamento a tutte le persone, provenienti anche da fuori Bagnacavallo, che hanno deciso di dare una mano in questo momento di difficoltà”. Ad esprim erlo, agli oltre cento volontari che hanno manifestato la propria disponibilità ad affiancare il gruppo comunale di Protezione civile di Bagnacavallo nelle attività di soccorso a famiglie e imprese in difficoltà per l’emergenza maltempo, è stato il sindaco della cittadina, Eleonora Proni, unitamente alla Giunta comunale. Dopo essersi iscritti all’Albo del volontariato civico individuale, i volontari – tra i quali molti ragazzi e ragazze – sono stati accolti dall’assessore Francesco Ravagli e dislocati dal gruppo di Protezione civile in base alle necessità.