Alluvione alla Cab, 2,3 milioni di danni

La Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza è stata una delle aziende agricole più colpite dalle alluvioni. Sono state distrutte quasi tutte le colture presenti nei suoi 900 ettari di terreno, mettendo in difficoltà i 30 soci lavoratori, che ora attendono risposte chiare per la ripartenza. Il danno è stato di almeno 2 milioni solo per quanto riguarda le mancate produzioni. Devastati anche il centro aziendale, il magazzino e altri immobili per ulteriori danni stimati a oggi in 300mila euro. Nei giorni scorsi la sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni e l’assessore alle Attività produttive Alfeo Zanelli si sono recati in visita alla coop, dove hanno verificato la devastazione causata dalle acque e fatto il punto sul percorso di ricostruzione avviato dal governo e dal commissario Figliuolo. Ad accoglierli il direttore Marco Lanzoni, il presidente Massimo Bezzi e il responsabile Agroalimentare di Legacoop Romagna, Stefano Patrizi.