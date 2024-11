Alluvione, altri lavori al cimitero. Messa dei defunti nel piazzale

I banchetti delle associazioni sono già stati allestiti nel viale che porta al cimitero dell’Osservanza di Faenza, e già dai giorni scorsi una moltitudine silenziosa di persone, con fiori alla mano, si è avvicendata al camposanto in occasione della commemorazione dei defunti. Già dieci giorni fa era stata disposta da Azimut, società che gestisce i cimiteri del Faentino, la sospensione dei lavori alle costruzioni non ultimate con conseguente smontaggio dei ponteggi fino al 6 novembre compreso. Ad esclusione comunque delle ditte che si occupano della messa in sicurezza. Il cimitero infatti era stato riaperto completamente solo alcuni mesi dopo l’alluvione, pur con l’interdizione ad alcuni ambienti come la sala del commiato e la chiesa di San Girolamo, spazi gravemente danneggiati e il cui iter di ripristino sembra essere ancora molto lungo. "La parte lignea è da ristrutturare e richiede un impegno notevole a livello di iter autorizzativo, nonchè a livello progettuale", specificavano sei mesi fa da Azimut, che per quanto concerne le risorse precisavano: "Siamo alle valutazioni costi-benefici, ma dobbiamo dirci che difficilmente tornerà tutto come prima". E infatti la messa di oggi, che sarà presieduta dal vescovo Mario Toso, si svolgerà nel piazzale del cimitero dell’Osservanza, alle 10.30, poi seguirà la benedizione delle tombe.

Le ferite dell’alluvione inoltre sono ancora ben visibili lungo il muro perimetrale del cimitero, sostituito dalle recinzioni in attesa che gli iter progettuali siano approvati passando anche per la Soprintendenza. Le ipotesi di intervento ad aprile scorso erano tre, ma sembra che al momento nessuna decisione sia stata presa in merito. Nelle tabelle della Struttura commissariale risultavano stanziati oltre un milione di euro di risorse per le spese di somma urgenza. Gli affidamenti di Azimut nel 2023 sono stati pari a 128mila euro per il ripristino del forno crematorio, 60mila per la stasatura e il lavaggio delle tubazioni della rete fognaria delle acque bianche, 210mila per il ripristino e la messa in sicurezza dei danni dall’evento calamitoso, 80mila per la pulizia delle fognature. A cui si erano aggiunti 50mila euro per la fornitura e posa in opera di loculi in polietilene e 127mila euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico sopra la copertura dell’Osservanza. Nel 2024 invece, era stata affidata la manutenzione straordinaria per il recupero delle tombe in stato di abbandono pari a 71mila euro.

Nel piano triennale di acquisti di beni e servizi per le annualità 2024, 2025 e 2026 sono previsti tra gli altri i servizi di sfalcio erba e manutenzione delle aree verdi nei cimiteri di Faenza e Ravenna per 410mila euro su un programma di spesa che supera i 6 milioni di euro. Nel programma triennale dei lavori pubblici invece, per l’annualità 2024, figurano interventi di costruzione di nuovi loculi a Cassanigo, Basiago, Celle, Errano, Sant’Andrea, Santa Barnaba e Mezzeno per complessivi 268mila euro, oltre a 10mila euro per la costruzione di nuovi ossari a Pieve Cesato che si aggiungono a 331mila euro per opere di manutenzione straordinaria nei cimiteri di Faenza e 98mila euro per il recupero di tombe in stato di abbandono. Nel 2025 e nel 2026 invece si dovrebbe procedere con la costruzione di nuovi loculi a Santa Lucia, all’Osservanza di Faenza - Badia, a Granarolo, a Reda, nel cimitero di Saldino, in quello di San Pier Laguna e a Pieve Corleto per una somma complessiva di spese previste pari a 595mila euro.

d.v.