Alluvione, ancora 100 famiglie fuori casa a Faenza

Sono ancora cento i nuclei familiari residenti in città che non sono rientrati nelle loro abitazioni, dopo averle abbandonate a seguito dell’alluvione di due anni fa. Si tratta di quasi lo 0,5% del totale delle famiglie faentine, che ammonta a 27mila: una cifra solo apparentemente piccola, se si considera quanto in realtà un numero di famiglie così grande incida in un mercato immobiliare di fatto fermo o quasi. L’entità del flusso di persone che non hanno fatto ritorno a casa è evidente in alcuni punti della città: in primis la porzione di Borgo che circonda via Cimatti, la cosiddetta ‘zona rossa’, epicentro di ognuna delle tre alluvioni che hanno colpito la città, ma anche in via Chiarini, dove interi condomini si presentano ancora sventrati dalla piena che si insinuò nel Borgotto abbattendo l’argine di via Fratelli Rosselli.

Anche nel quartiere di via Lapi, la cosiddetta Bassa Italia, ad ogni modo, si contano ancora famiglie non rientrate nelle loro abitazioni. "Molte di queste – rende noto l’amministrazione – si trovano ora in un appartamento in affitto, grazie anche al contributo erogato attraverso i Cas, per l’autonoma sistemazione. Tuttavia il numero di immobili in locazione immediatamente disponibili e per un periodo limitato di tempo non è particolarmente alto".

L’emergenza abitativa era tale a Faenza anche prima dell’alluvione, come documentato ad esempio dai rapporti stesi ogni anno dalla Caritas: nonostante le moltissime case costruite allargando la cintura urbana, a pesare è sempre stata la grande quantità di immobili vuoti, nella perenne attesa di essere ristrutturati, concentrati soprattutto in centro storico. Uno scenario poi aggravato dal fatto che a essere colpite dall’alluvione sono state aree ‘popolari’ quali il Borgo, il Borgotto e la Bassa Italia.

Il Comune, seguendo esempi simili già adottati in altre municipalità, ha deciso di applicare nuovamente "una misura economica che in qualche modo possa incentivare i proprietari delle abitazioni ad affittarle per un periodo di tempo di sei, nove o dodici mesi, attraverso i contratti di locazione a canone concordato".

In sostanza l’amministrazione comunale garantisce il totale rimborso dell’Imu versata per i mesi di locazione ai nuclei famigliari alluvionati: per accedere all’agevolazione è sufficiente, da ieri, presentare la domanda online, sul portale dei Servizi al cittadino dell’Unione della Romagna faentina: c’è tempo fino al 30 giugno 2025. Stimare l’entità dello sconto Imu non è semplice, in quanto sul calcolo dell’imposta subentrano diverse variabili, dovute ad esempio al numero di immobili posseduti dal proprietario.

f.d.