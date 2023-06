Alluvione, assicurazioni per case e auto: "Tante richieste di informazioni" su come difendersi

Ravenna, 1 giugno 2023 – Telefono bollente negli uffici delle compagnie assicurative ravennati. Questo è uno degli innumerevoli effetti dell’alluvione. Tante persone – anche tra quelle che non hanno subìto danni – la domanda se la sono posta: "Sono assicurato in caso di alluvione?". Il maltempo non guarda in faccia a nessuno. L’acqua ha travolto, case, aziende, automobili e campi. Alessandro Conti è il titolare dell’agenzia Axa Conti Assicurazioni di viale Cavina. "C’è molto interesse, ma questo si verifica dopo ogni evento di particolare impatto, anche emotivo. Successe anche per il terremoto in Emilia". Sull’interesse delle persone ci sono pochi dubbi: "In questi giorni è tutta una richiesta di informazioni". Di base "per gli edifici, siano essi civili abitazioni o di natura industriale-commerciale", la copertura assicurativa contro le alluvioni "va acquistata singolarmente". Le grandi aziende, Conti cita "quelle di Conselice finite sott’acqua, sono quasi tutte assicurate. Certo, il problema sarà la ricostruzione". Sono "più privati che imprenditori a richiederci informazioni". Esiste qualche caso di chi si è assicurato "contro l’eccesso di pioggia, le cosiddette bombe d’acqua. In questo caso vengono coperti danni nell’ordine dei 5-10mila euro". Assicurare una abitazione contro il ’caso alluvionale’ dipende del valore dell’immobile e dal suo contenuto. Si può andare dai 100 ai 300 euro annui. Idem le aziende.

Un’azienda agricola finita sott’acqua alle porte di Bagacavallo (Foto Zani).

Una che ha 10-15 dipendenti può pagare un premio assicurativo tra i 200 e i 1000 euro. "Costi abbordabili. Le cifre salgono per il terremoto, visto che siamo in zona sismica". Sauro Vincenzi è il titolare di Itas Romagna Sicura, agenzia in via Le Corbusier. "La fase è convulsa, abbiamo richieste sia da parte di privati che di aziende". Le imprese "di dimensioni più grandi sono tutte assicurate contro le alluvioni. Parliamo di aziende con capitali dai 20 milioni fino ai 100". Diversa la situazione di chi ha una casa. "In questo caso l’assicurazione l’hanno in pochissimi, attorno al 2-3%". Capitolo automobili. "Solitamente c’è un pacchetto che include la copertura da eventi atmosferici, che include l’alluvione, danni da eventi socio-politici e atti vandalici. In diversi ce l’hanno. Abbiamo una decina di casi di assicurati che comunque dovranno buttare via l’auto". Le aziende agricole sono in larga parte assicurate contro l’eccesso di piogge, meno contro le inondazioni. Assicurare un’abitazione da 250mila euro (e un contenuto di 50mila) può andare dai 400 ai 700 euro (il massimo è se si trova in zona alluvionale). "Per le aziende dipende. C’è chi paga (per il pacchetto completo, ndr ) 15mila euro, e ci 150mila". Dipende dalle dimensioni.