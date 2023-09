"Alluvione, attività di prevenzione da rivedere"

Ventitré rotte fluviali in 15 giorni in pianura e migliaia di frane in collina. Numeri che secondo Claudio Miccoli, geologo già consigliere regionale, responsabile dell’area Reno, Po di Volano e della costa, definiscono "il fallimento del paradigma applicato alla gestione idrica del suolo". Gli eventi alluvionali di maggio, le loro conseguenze e gli sviluppi che riguardano il futuro del nostro territorio sono stati al centro dell’incontro organizzato dall’associazione e dal gruppo consigliare ‘Per la Buona Politica’ che è riuscita a riunire oltre 200 persone alla Rosa dei Venti di Cà di Lugo. All’intervento di Miccoli è seguito quello di Rossano Montuschi, direttore tecnico dell’area montana del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

"Hanno attribuito tutte le responsabilità a Giove Pluvio ma non è così" ha spiegato Miccoli, che ha puntato il dito sulla necessità di organizzare in modo diverso le attività di prevenzione sul territorio evidenziando i limiti attuali legati in particolare alla presenza di vegetazione negli alvei di fiumi che diminuisce del 50% la loro portata, di animali come istrici e tassi che scavano le tane negli argini indebolendoli e di impianti di sollevamento sottostimati rispetto alla portata e alla velocità delle acque che, in episodi come quello di maggio, si riversano in pianura. Montuschi ha delineato il quadro attuale della collina, stremata dall’alluvione con il 75% della viabilità interpoderale compromessa, 1.560 segnalazioni di danni raccolte da aziende agricole private, sette poderi verso Modigliana sloggiati e tre abitazioni ancora completamente abbandonate. "Un terzo delle frane non si sistemerà più – ha dichiarato, ricordando come nel maggio del 1939 la collina venne travolta da un analogo episodio dopo tre settimane di pioggia, intensificata negli ultimi tre giorni con la caduta di 450 millimetri, "il 10-15% soltanto in meno rispetto alla quantità piovuta nel maggio di quest’anno. I punti colpiti nel 1939 sono gli stessi che hanno subito danni nel 2023. È importante avere memoria di questi fatti. Ora – ha continuato – ci si deve interrogare su come fare per trattenere la gente in colina, e soprattutto occorre pensare ad un nuovo modello di gestione delle acque a fronte dei 500 milioni di risorse che si sbloccheranno".

Gli interventi del pubblico hanno riportato l’attenzione al territorio della Bassa Romagna. A farlo, in particolare, i residenti della via Muraglione a Boncellino, nel territorio di Bagnacavallo, colpito da tutte e tre le alluvioni del maggio scorso a causa della rotta del Lamone. "Da cinque mesi viviamo in un comune fantasma – hanno detto –. Stiamo cercando risposte che non ci vengono date. Siamo preoccupati dalla presenza del pilone collocato nell’alveo del Lamone all’altezza del Muraglione che ostruisce il passaggio dell’acqua. A stento abbiamo incontrato qualcuno del Consorzio di Bonifica. Come possiamo fare a trovare risposte adeguate? Il Lamone è pulito a tratti, i fossi di scolo vicino alla ferrovia sono otturati ma nessuno ci dice come liberarli e non vorremmo essere denunciati se dovessimo farlo noi. I fossi e le tombinature della strada sono da pulire. Pare che il comune ne sia proprietario di un tratto ma ci ha risposto che non ha le risorse per procedere e che dovremmo arrangiarci. Intanto noi stiamo lottando per riprenderci una parvenza di normalità". Da parte dell’associazione e del gruppo consigliare ’Per la Buona Politica’, presente con i suoi esponenti, Grazia Massarenti, Silvano Verlicchi e Roberta Bravi, l’impegno di raccogliere le esortazioni pervenute dal pubblico e di trasformarle in una forte azione unitaria capace di coinvolgere l’intera comunità senza distinzioni politiche tramite un appello rivolto a tutte le istituzioni. "Riassumeremo tutto in un documento da inviare al Governo, al commissario straordinario, generale Figliuolo, ai gruppi parlamentari, alle regione e ai relativi gruppi consiliari, alla provincia e al prefetto. Lo scopo – sottolinea Verlicchi – è di creare una forte azione unitaria di tutta la comunità per la ricostruzione e la ripresa. La gente alla politica chiede risposte e ora è importante non abbassare la guardia".

Monia Savioli