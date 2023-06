Alluvione a Ravenna e le auto piene di fango: cosa fare? Ancora tanti dubbi

Ravenna, 25 giugno 2023 - E le auto? Cosa fare con le auto invase dell’acqua? Se lo chiedono in tanti tra i cittadini colpiti dall’alluvione. Ma al momento, purtroppo, non esistono fondi messi a disposizione per coprire i danni subiti da chi ha perso uno o più veicoli nell’emergenza. "Un mio amico, a Fornace Zarattini, ha avuto l’acqua fin sul tettuccio – racconta Dino De Feo –. L’auto non si può recuperare, ma finora nessuno ci ha spiegato cosa dobbiamo fare. Il suo timore è che portando l’auto al demolitore possa perdere la prova materiale del danno che ha avuto per un eventuale rimborso. D’altro canto tenere l’auto per lui e per tanti significa portare via spazio lungo le strade e nei cortili condominiali. È una situazione assurda, nessuno dice nulla".

Auto alluvionate in una foto scattata a fine maggio a Faenza

Le stesse domande se le fanno tantissimi cittadini, tra cui girano anche voci confuse circa i finanziamenti. Ma è bene specificare, purtroppo, che al momento non ci sono fondi stanziati per i danni alle autovetture. Il famoso sostegno da 3.000 a 5.000 euro, più propriamente chiamato Contributo di immediato sostegno, riguarda infatti solo le case alluvionate (e non include nemmeno le pertinenze come box auto e cantine). Per ciò che riguarda i veicoli, infatti, nella documentazione specifica si legge che "sono escluse le spese riguardanti: (...) danni ai beni mobili registrati".

In futuro non si esclude che sarà possibile per gli alluvionati ottenere un rimborso anche per le vetture: del resto la speranza dei già provati enti locali è quella di riuscire a ottenere più fondi del Governo, mentre i contributi messi a disposizione finora sono stati annunciati come "prima misura" a sostegno di chi ha perso molto o tutto. E qui veniamo alla seconda domanda che tanti si pongono: che fare con le auto alluvionate, quindi? Neanche a questo c’è risposta, purtroppo: non essendo stati stanziati fondi (si potrebbe dire ’ancora’, ma non c’è la certezza che quei fondi arriveranno) non è stato chiarito nemmeno cosa occorra presentare come prova del fatto che la propria auto è stata alluvionata. La documentazione messa a disposizione finora, e che si può scaricare sul sito del Comune di Ravenna, comprende uno schema di perizia (che va fatta fare a un perito, e per la cui compilazione vengono messi a disposizione tra i primi aiuti 750 euro) che ha al suo interno anche una sezione dedicata ad auto e moto. Vanno indicati i dettagli relativi al veicolo e se è stato danneggiato o distrutto.

Tuttavia la presenza di questa sezione nella perizia non vuol dire niente: c’è l’auspicio che prima o poi arriveranno dei fondi a coprire questi danni, ma nessuna certezza. È possibile, quindi, che nella peggiore delle ipotesi il cittadino con l’auto alluvionata faccia fare una perizia (richiedendo il contributo da 750 euro per pagare il perito), conservi l’auto inutilizzabile nel timore che non averla finisca per rendergli impossibile ottenere un rimborso e poi si ritrovi a non ricevere nessun aiuto per i danni.

In questo panorama confuso servono risposte. E, soprattutto, soldi.