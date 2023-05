Alluvione a Bagnacavallo (Ravenna): il punto della situazione

Bagnacavallo (Ravenna), 9 maggio 2023. Anche oggi (martedì) il Comune di Bagnacavallo ha fatto il punto della situazione relativo agli interventi in corso e alla viabilità, sia nella stessa cittadina che nelle località del territorio comunale colpite dall’alluvione.

Lavori di riconsolidamento dell'argine del Lamone a Boncellino

Nella mattinata odierna hanno preso il via, da via Muraglione nella frazione di Boncellino, le opere di pulizia dei fossi e della rete scolante. Interventi che progressivamente stanno coinvolgendo anche le altre zone critiche. Per quanto riguarda i lavori di ripristino, è in corso l’impermeabilizzazione del ricostituito argine del Lamone a Boncellino dove a causa dell’alluvione si era creata una falla larga della larghezza di una cinquantina di metri.

Sono ancora in azione numerosi gruppi motopompa; in particolare in via Cocchi a Villanova la situazione è nettamente migliorata per quanto riguarda le abitazioni e le pompe si sposteranno verso sud, in direzione vie Viazza Vecchia e Nuova.

Viste le piogge in arrivo, l’Agenzia Regionale per Protezione civile ha emanato un’allerta rossa 8massimo livello di allarme) in vigore dalla mezzanotte per criticità idraulica e idrogeologica.

La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2 e del 3 maggio.

In previsione del maltempo si invita quindi la popolazione a limitare gli spostamenti in quanto potrebbero verificarsi criticità localizzate nelle zone colpite dovute alla scivolosità del fango e a ristagni d’acqua. È poi fondamentale che la cittadinanza si tenga costantemente aggiornata sull’evoluzione della situazione e metta in atto in caso di necessità tutte le misure di autoprotezione dal rischio idraulico che vengono illustrate sui canali informativi dei Comuni coinvolti. È possibile iscriversi all’allertamento telefonico Alert System attraverso il sito www.alertsystem.it. È disponibile anche l’applicazione Alert System Plus. Passando alla viabilità, restano chiuse le provinciali Cocchi a Villanova e Sottofiume Boncellino mentre la via Albergone è stata riaperta anche ai mezzi pesanti. La linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna è ancora interrotta nel tratto Lugo-Russi. Sono disponibili autobus sostitutivi. Hera continua per 24 ore al giorno la raccolta rifiuti straordinaria anche per gli ingombranti e gli elettrodomestici, mentre il fango può essere portato direttamente in via Enzo Ferrari 3, zona rotonda autostrada. Gli stoccaggi di rifiuti dislocati nelle zone critiche sono riservati a cittadini e imprese colpiti dall’alluvione: si invita la popolazione non direttamente coinvolta alla massima collaborazione. A proposito di rifiuti, la stazione ecologica di via Cogollo a Bagnacavallo ha ampliato l’orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 12-19, martedì e giovedì 14-19, sabato 8.30-19, domenica 9.30-12.30 e 14-19. Il sito web del Comune di Bagnacavallo ha una nuova sezione, in alto nella home page, con tutte le informazioni e i numeri utili legati all’alluvione, riguardanti in primis le emergenze e le richieste di intervento per cittadini e aziende per pulizie, sgomberi cantine, richiesta pompe, liberare accessi di abitazioni. Le info utili riguardano inoltre l’accesso al supporto psicologico. Il numero messo a disposizione dal Comune per effettuare richieste di intervento è lo 0545 280876 (ore 8-18). Tutte le iniziative di cultura e spettacolo in programma per la settimana, fino a domenica compresa, sono state annullate o rinviate. È infine in svolgimento la raccolta fondi avviata dall’Unione per aiutare i territori più colpiti dall’alluvione. Chi vuole può fare una donazione all’Iban IT66A0627013199T20990000380, scrivendo nella causale “Raccolta fondi emergenza alluvione”. Ai bonifici effettuati non verrà applicata alcuna commissione.

LUIGI SCARDOVI