"Alluvione, basta buttare rifiuti per strada"

"Faccio appello ai cittadini e alle imprese affinché cessino di buttare per strada i rifiuti. Tutti possono adoperarsi per il recupero di pulizia e ordine degli spazi privati e pubblici. La collaborazione e il senso civico di tanti cittadini non possono essere vanificati dalla mancanza di educazione di pochi". L’appello è della sindaca di Conselice, Paola Pula, uno dei centri più colpiti dall’alluvione e poi dal fortunale. E proprio la gestione dei rifiuti e la risoluzione delle criticità ancora presenti sul territorio, sono state al centro dell’incontro che si è tenuto tra Comune e Hera. Gli operatori di Hera hanno appena concluso lo sgombero e la pulizia straordinaria del parcheggio del Kartodromo a San Patrizio, utilizzato come piazzale di primo raggruppamento dei rifiuti a seguito dell’alluvione insieme al parcheggio dell’Acquajoss, quest’ultimo utilizzato per la prima alluvione. L’amministrazione ha anche disposto dei controlli e ci saranno sanzioni per i cittadini che abbandoneranno rifiuti.

Intanto, riferisce il Comune, è stato già individuato un mezzo e il relativo proprietario che ha scaricato in maniera abusiva i rifiuti contribuendo all’incremento della discarica impropria e continuerà la sorveglianza, con una intensificazione dei controlli. Ma Pula spera che prevalga il buonsenso. Nei prossimi giorni, dopo che si sarà concluso il ritiro di rifiuti alluvionati presso alcune utenze e per le strade si procederà a effettuare pulizie straordinarie del centro abitato, per rimuovere le tracce di rifiuti ancora presenti. Ma i cittadini, informa l’Amministrazione comunale, non dovranno più abbandonare rifiuti impropriamente, bensì "utilizzare i servizi disponibili per il corretto smaltimento, e quindi prenotazione, ritiro gratuito degli ingombranti, stazioni ecologiche. Stesso dirscorso per le ramaglie conseguenza del tornado: i privati dovranno provvedere allo smaltimento dei materiali utilizzando i servizi disponibili, senza abbandonare sul suolo pubblico.

Riguardo invece al materiale edile da costruzione e demolizioni, come ad esempio macerie, cartongesso, carta catramata, guaina bituminosa, fino all’amianto, di cui l’Ausl raccomanda di non movimentare i frammenti, ma eventualmente di bagnarli per limitarne la dispersione nell’aria, a seguito dell’ordinanza emessa dalla Regione, Hera ha attivato un QR Code, che consente ai cittadini colpiti sia dal fortunale che dall’alluvione e che svolgono i lavori in autonomia (senza avvalersi di ditte edili) di richiedere la raccolta di vari tipi di rifiuti. Il QR code è pubblicato su tutti i canali ufficiali del Comune di Conselie (sito webcanali social). Una volta scansionato è possibile compilare un modulo online inserendo le informazioni per agevolare la raccolta dei rifiuti dovuti a fortunale o alluvione. Hera verificherà le richieste, pianificherà le operazioni e contatterà gli utenti, a cui verranno comunicati la data di ritiro e le modalità di esposizione del materiale.