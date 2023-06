Alluvione, basta speculazioni politiche

Appare evidente che la nomina del commissario alla ricostruzione dei territori emiliano romagnoli alluvionati ritardi proprio per le speculazioni politiche che vi stanno sottintese. La destra di governo intende dare soldi alla Regione quando avrà ragionevole probabilità di riuscire finalmente a strappare l’amministrazione regionale che da sempre le sfugge. Il fatto che pur con tutte le mille responsabilità ed errori della sinistra che da sempre amministra questa Regione, l’Emilia Romagna resti ancora uno dei posti migliori in cui vivere in Italia e anche in Europa non è affatto secondario.

Le continue polemiche degli esponenti locali dei partiti di opposizione rientrano un questa logica molto deprecabile. A questi dovrebbe però sorgere un dubbio che evidentemente non li sfiora. Se la sinistra ha continuato a vincere le elezioni regionali nonostante un personale politico amministrativo non sempre eccelso, vuol probabilmente dire che il personale delle forze locali di opposizione era ed è ancora meno eccelso. Se vogliono il voto degli emiliani romagnoli alle prossime elezioni regionali, i dirigenti della destra al governo nazionale cerchino di trovare qualcuno all’altezza del compito.

Lidiano Cassani