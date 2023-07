"Alluvione, bisogna sapere esattamente cos’è successo"

"I temi legati all’alluvione di maggio ci faranno compagnia per molto tempo, probabilmente fino alle prossime elezioni". Roberta Bravi, capogruppo in consiglio del gruppo ’Per la buona politica’ ne è certa. Spiega: "Tante famiglie dovranno lavorare per ristrutturare fino alla primavera inoltrata a fronte anche di un inverno che sarà sicuramente impegnativo. Per non parlare delle ripercussioni che si stanno evidenziando nei settori economici, in particolare del commercio. Sapere esattamente cosa è successo serve a prevenire per il futuro". Il gruppo che rappresenta in consiglio comunale aveva chiesto, come tutte le altre minoranze politiche presenti, l’istituzione di una commissione di indagine, bocciata dalla maggioranza. "Resto convinta che la commissione di indagine non sia una scatola vuota come è stata definita – continua –. Se non ha lei il potere di indagine, non ce l’hanno sicuramente le commissioni dipartimentali, alle quali è stato delegato il compito di intervenire su quanto successo. Fra l’altro, noi stessi avevamo chiesto la convocazione delle commissioni già a inizio giugno. Noi continueremo a operare per approfondire cosa e perché è successo, per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi che deve essere chiaro e trasparente e per ottenere informazioni altrettanto chiare sull’utilizzo delle risorse economiche che abbiamo ricevuto e stiamo continuando a farlo. Il primo contributo di 5000 euro è chiaro che non basterà. Serviranno altri stanziamenti certi affinchè nessuno resti indietro e non si avverte la volontà di ascoltare per capire ciò di cui i cittadini hanno bisogno. Per costruire un progetto di lungo periodo per la Bassa Romagna centrato sulla richiesta di sicurezza che i cittadini chiedono servono sinergie, concretezza, azioni pratiche. La gente ha bisogno di risposte ma manca una comunicazione adeguata. Le dirette Facebook possono piacere tanto. Ma qualcosa non torna. Sappiamo che abbiamo una fetta importante di popolazione anziana e poi pretendiamo che la comunicazione passi da Facebook?". La sfida del futuro si gioca su pochi punti. "Sicuramente è fondamentale mettere in campo tutto ciò che serve per prevenire definendo linee guida adeguate alle nuove condizioni – sottolinea –. Solo da questo passaggio si potrà si definire la Lugo di domani che non è nulla di diverso da quella che dovrebbe essere anche ora". Dai temi legati all’alluvione probabilmente passerà anche l’avvio della campagna elettorale che porterà, nella prossima primavera, all’elezione del nuovo sindaco. "Credo che l’epoca degli uomini soli al comando sia finita. Ora –conclude – serve una squadra che lavori al servizio del cittadino. Il sindaco dovrebbe essere il primo fra i tanti che si mette al servizio della comunità per risolvere i problemi".

Monia Savioli