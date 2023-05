Alluvione a Conselice, acqua in casa fino al ginocchio: salvato 90enne

Conselice (Ravenna), 4 maggio 2023 – L’acqua arrivava già fino al ginocchio a casa del signor Giulio, novantenne, quando i poliziotti del Reparto prevenzione crimine di Bologna sono arrivati per tirarlo fuori. Gli agenti, distaccati per l’emergenza maltempo a Conselice, sono riusciti a trasportare fuori dall’abitazione in località Chiesa Nuova il pensionato, trasportandolo a braccia dopo averlo fatto sedere su una sedia, preoccupandosi che non si bagnasse e mettendolo in sicurezza nell’auto di servizio.

Il salvataggio del signor Giulio in località Chiesa Nuova