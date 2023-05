Alluvione, distrutto anche il cimitero di Faenza: tombe crollate

Ravenna, 21 maggio 2023 – Neanche i morti sono stati risparmiati da questa alluvione che ha messo in ginocchio la provincia di Ravenna. Una foto del cimitero di Faenza della pagina Facebook di Emilia Romagna meteo rende l’idea di cosa sia accaduto al camposanto di Faenza a causa della piena del Lamone.

Il cimitero di Faenza crollato per l'alluvione (foto Emilia Romagna Meteo)

L’acqua ha divelto il muro di recinzione e le sepolture sono state crollate assieme alla struttura portante. Un’immagine choc che rende l’idea dello stato di devastazione in cui versa il Faentino. Una devastazione che ha risparmiato Ravenna soltanto perché sono state messe in campo misure del tutto straordinarie: sono state allagati decine e decine di ettari di campagna, con il consenso del proprietario, ed è stato perfino invertito il flusso del canale Cer. Una misura messa in campo per la prima volta dalla sua costruzione, che permettere di spingere l’acqua indietro, verso il fiume Po.