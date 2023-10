Pratiche per l’alluvione a rilento, rinforzi ai Comuni: 250 assunzioni

Ravenna, 25 ottobre 2023 – Quasi ventitré milioni di euro per rendere possibile l’assunzione di duecentocinquanta unità di personale dedicate alle Pratiche Della Ricostruzione nei territori alluvionati. Le risorse, messe in campo attraverso la legge 136, sono state ripartite fra Emilia Romagna, Toscana e Marche dal commissario Francesco Paolo Figliuolo secondo le carenze d’organico paventate mesi fa dagli enti locali: una scarsità di uomini e mezzi che avrebbe rischiato di rallentare, o peggio di far inceppare, la macchina della ricostruzione. Le duecentocinquanta nuove unità di personale, assunto a tempo determinato seguendo le graduatorie a scorrimento dei concorsi indetti in passato dagli enti locali, vedono l’Emilia Romagna farla da padrone: negli organici di Comuni, Province e Città metropolitana entreranno in carica sei dirigenti, 142 funzionari e 68 istruttori.

Il commissario Francesco Paolo Figliuolo

A disposizione degli enti locali delle Marche ci saranno invece quindici funzionari e nove istruttori. Numeri più contenuti per la Toscana, colpita in particolare nel territorio del Mugello: qui arriveranno sette funzionari e tre istruttori. In complesso la legge ha autorizzato la spesa di 2 milioni e 859mila euro per il 2023, di 11 milioni e 438mila euro per il 2024 e 8 milioni e 578mila euro per il 2025. Una quantità di nuovo personale che sostanzialmente coincide con le carenze lamentate dagli enti locali nei mesi scorsi, fanno sapere dalla struttura commissariale che affianca Figliuolo.

Ora saranno gli enti locali, in base alle specifiche esigenze, a dover reclutare il personale facendo scorrere le graduatorie dei concorsi, evidenziano dall’assessorato per Difesa del suolo e la Protezione civile dell’Emilia Romagna. Chi verrà assunto dovrà occuparsi di tutto il ventaglio possibile di pratiche connesse all’alluvione, da quelle legate alla ricostruzione vera e propria dei territori a quelle per i rimborsi: questione spinosa, quest’ultima, per la quale ancora non sono stati definiti i contorni dell’azione amministrativa. I desiderata dei Comuni e dei comitati degli alluvionati vanno verso una burocrazia ‘leggera’, che ad esempio non stoppi una pratica in presenza di difformità edilizie – il rischio a quel punto sarebbe un blocco generalizzato – ma solo se queste si configurino quali veri e propri abusi edilizi. Dettagli che saranno definiti nel corso delle prossime settimane.

Qualche perplessità da parte degli enti locali era stata avanzata circa il fatto che non tutti i concorsi potrebbero offrire loro il personale più in linea con le caratteristiche del lavoro che andrà messo in campo: stando a quanto emerge, saranno però i singoli enti a compiere delle scelte in base alle loro effettive esigenze. Qualora nel corso dei prossimi due anni emergano ulteriori necessità di organico, non è escluso che si possa optare per un ulteriore finanziamento di questo tipo volto a individuare nuovo personale aggiuntivo.