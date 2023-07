Alluvione, Confartigianato chiede misure urgenti di sicurezza prima dell'autunno

di Tiziano Samorè*

Come Confartigianato avevamo apprezzato molto il primo stanziamento emergenziale del Decreto Alluvione annunciato negli ultimi giorni di maggio. Si trattava delle prime risorse messe in campo dall’Esecutivo per i primissimi ristori a famiglie e imprese colpite dall’alluvione. Purtroppo dopo quel provvedimento preso in pochi giorni dal dramma, l’operatività del Governo si è fermata, e ci è voluto un mese per scegliere un Commissario per la ricostruzione. In questo mese Confartigianato è intervenuta molte volte sulle Istituzioni e sulle Forze Politiche, affinchè ci fosse un deciso cambio di passo, perché al di là dei primi limitati ristori, per i veri risarcimenti a favore a cittadini e imprese ancora non c’è nulla. Ma, soprattutto, abbiamo espresso la nostra preoccupazione sui tempi della messa in sicurezza del territorio. Da una parte perché senza il ritorno alla normalità della rete stradale, soprattutto nelle località della collina e dell’appennino, rischia di far chiudere tante, troppe aziende lì insediate. Per mancanza di utenti e clienti, per impossibilità di raggiungere campi e stabilimenti o costi troppo lievitati per farlo. Questo pericolo, reale e tangibile in tante vallate, accresce ulteriormente il rischio di desertificazione del territorio, con ricadute anche in ambito sociale. Il secondo aspetto, che ha visto reiterati solleciti di Confartigianato, riguarda la messa in sicurezza di fiumi e canali.

Anche in questo caso è necessario che gli argini, così come le strade di collina, siano messi in sicurezza entro l’autunno, perché con quale tranquillità, chi è chiamato a risistemare case e aziende alluvionate, potrà tornare a vivere e lavorare di fronte a opere non ancora risistemate? In autunno e in inverno ci sono statisticamente le maggiori precipitazioni, ovvio che queste infrastrutture debbano essere messe in sicurezza con urgenza e prima della stagione fredda. Va dato atto al Governo di aver scelto una persona di grandissima autorevolezza e che gode la stima di un’intera nazione, ora però occorre che il Commissario sia dotato delle necessarie disponibilità economiche e di quei poteri straordinari che gli consentano di bypassare la normale e farraginosa burocrazia, operando quello ‘sprint’ che dia sicurezza ad un territorio provato, ma non in ginocchio, e che chiede solo di tornare ad essere una delle locomotive d’Italia.

* Segretario provinciale Confartigianato Ravenna