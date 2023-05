Alluvione a Conselice: l’amarezza e la rabbia dei residenti di via Nullo Baldini

Conselice (Ravenna), 5 maggio 2023. Tra le tante situazioni di criticità che riguardano territorio della Bassa Romagna, oltre agli impressionanti allagamenti che stanno interessando una vasta area del territorio comunale di Bagnacavallo, si segnalano purtroppo grossi problemi anche a Conselice. Nel capoluogo comunale gli allagamenti hanno riguardato oltre venti abitazioni di via Nullo Baldini (traversa di via Guglielma) nonché alcune aziende ed una casa situate in via della Cooperazione, nella zona industriale ovest.

L’acqua ha invaso ed allagato scantinati, garage e il piano terra delle abitazioni, in alcune delle quali ha raggiunto un livello di alcune decine di centimetri. Sott’acqua anche svariate centinaia di ettari di terreni situati sia nella zona di Chiesanuova di Conselice (tra cui quelli, in via Coronella, presso la ‘Cab Massari’) sia, provenendo da Conselice in direzione Lavezzola, a sinistra della Selice (strada provinciale 610), alle porte della cittadina. Non sono mancate aspre critiche da parte dei residenti, i quali, esasperati, hanno lamentato “gravi ritardi nel comunicarci una situazione ampiamente prevedibile già da mercoledì pomeriggio.

Nonostante uno scenario a dir poco disastroso ed in attesa degli interventi , oggi purtroppo mancati, da parte di ‘chi di dovere’, ci siamo rimboccati le maniche. Grazie anche alla preziosa collaborazione di diversi volontari che hanno messo a disposizione trattori e pompe di aspirazione, abbiamo fatto il possibile per svuotare, sia pure parzialmente, gli ambienti invasi dall’acqua e dal fango. Comprendiamo l’altrettanta grave emergenza in corso nel bagnacavallese, ma oggi (giovedì, ndr) ci siamo sentiti abbandonati, quasi come che fossimo cittadini di serie B”.