Alluvione, cosa serve: il sindaco di Ravenna chiede idrovore e casse di espansione

Ravenna, 19 giugno 2023 – “Ravenna ha caratteristiche che non hanno altre città vicine: è interessata, infatti, a tutti i piani dal tema della sicurezza idraulica dei fiumi romagnoli, che condivide principalmente con la provincia di Forlì-Cesena: è da quel territorio che riceve Savio, Ronco e Montone, e questi ultimi a Ravenna confluiscono poi nei Fiumi Uniti. Inoltre abbiamo il Lamone, che condividiamo con Russi, Bagnacavallo, Faenza e Brisighella".

Un intervento di soccorso durante l'alluvione (foto Corelli)

Inizia così la riflessione del sindaco Michele de Pascale sugli interventi necessari per mettere in sicurezza il territorio comunale da nuove alluvioni. Già nei giorni scorsi il prefetto Castrese De Rosa ha fatto sapere che la Regione sta lavorando sugli argini, con l’obiettivo di arrivare almeno al ripristino della situazione pre-alluvione entro l’autunno. Ma non è un segreto che questo non basta: per mettere al sicuro il territorio da altri eventi catastrofici occorre fare di più.

"Ci servono infrastrutture – commenta de Pascale – come le casse di espansione, almeno una decina, da poter allagare prima che l’acqua alluvionale raggiunga il comune di Ravenna, lungo Savio, Ronco e Montone. Queste aree andranno individuate insieme alla Provincia di Forlì-Cesena. Invece, per il Lamone, il confronto andrà impostato con i comuni di Russi e Bagnacavallo: dovremo decidere assieme cosa fare, per evitare altri disastri come quelli di maggio".

Il tema è trasversale a tutta la provincia: ad esempio a Faenza, colpita dall’irruenza del Lamone che ha rotto gli argini in più punti dentro la città, l’ingegnere Marco Peroni ha avanzato l’ipotesi di una grande cassa di espansione nei terreni di Sarna, da chiudere con una saracinesca al momento del bisogno e in grado di accogliere lo stesso quantitativo d’acqua che si calcola che si sia riversato sulla città nella notte tra il 16 e il 17 maggio.

Ma le valutazioni circa la necessità di infrastrutture più capienti in caso di emergenza valgono pure per i canali consorziali, perché "anche qui – aggiunge de Pascale – occorre individuare alcune aree a ridosso della città come punto di sversamento". Quando si è allagata Fornace Zarattini, per una rottura nell’argine del Cupa, "se avessimo avuto un’area stagna con argini, l’acqua si sarebbe fermata lì – prosegue il sindaco e presidente della Provincia –. Invece ha allagato la località e si è spinta fino al cavalcaferrovia di via Faentina".

Il territorio di Borgo Montone inoltre, interessato da Montone e Ronco che danno vita ai Fiumi Uniti, "è un’area priva di sfogo – prosegue de Pascale –. Con il Consorzio di Bonifica dovremo strutturare un sistema di idrovore che faccia fronte a eventi fuori dalla norma, anche se rispetto a quanto accaduto il 16 maggio le idrovore non reggerebbero a lungo". Grandi infrastrutture sono previste anche per il Canale Cupa e il Destro Reno, con un sistema di pompaggio adeguato.

L’ultima importante operazione che secondo il sindaco si renderà necessaria è la cosiddetta ‘desigillazione’ del centro storico di Ravenna. Significa, in sostanza, togliere l’asfalto e lasciare una pavimentazione che lasci filtrare l’acqua, senza che si accumuli sulla strada. "Per il centro storico è un tema decisivo, per difenderlo dalle ‘bombe d’acqua’" spiega de Pascale.

Il costo complessivo degli interventi per quanto riguarda i territori di Ravenna e Forlì-Cesena, uniti dagli stessi fiumi, è attorno a 4,2 miliardi: 1,8 per opere di somma urgenza e 2,4 per quelle che favoriscono l’aumento della sicurezza.

lo.tazz.