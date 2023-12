"Alluvione, così il territorio sarà in sicurezza"

La messa in sicurezza del territorio, a seguito degli eventi alluvionali del maggio scorso, rappresenta uno dei punti sui quali il Settore Lavori pubblici dell’attuale Amministrazione comunale di Lugo concentra l’attenzione per l’anno entrante. Un 2024 che, su questo aspetto, risulta essere particolarmente importante con il procedere dei cantieri che hanno per oggetto gli interventi di laminazione. A sottolinearlo è l’assessora ai Lavori pubblici, Veronica Valmori. "Nell’ambito del piano di interventi complessivo previsto per l’anno prossimo che comprende importanti opere pubbliche, come la realizzazione del nuovo auditorium di via Emaldi, la conclusione dei lavori del nido Corelli e l’avvio degli interventi sulla piazza XIII Giugno – spiega – altri lavori decisamente rilevanti sono quelli che riguardano la laminazione. A Lugo Ovest sono praticamente ultimati quelli inseriti nel primo stralcio e sono già arrivati a metà dell’opera quelli del secondo stralcio. Per quanto concerne il quartiere di Lugo Sud, il cantiere sta procedendo in modo spedito, con un avanzamento dei lavori prossimo al 60% con il completamento del secondo e terzo stralcio". Gli interventi riguardano anche le frazioni, in particolare quella di Voltana. "In questo caso – continua – segnalo l’affidamento dell’incarico, avvenuto da poco, per la realizzazione del progetto di laminazione a tutela dell’abitato di Voltana, un tema ovviamente importante per i residenti della frazione". Gli interventi che si andranno a concludere l’anno prossimo porteranno a una spesa di 13 milioni di euro messi a disposizione del Pnrr, cifra a cui si aggiungono i 21 milioni di euro messi sul piatto dalla Struttura Commissariale finalizzati al ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione.

"Poi – continua l’assessora Valmori – ci sono tutti quei cantieri di piccole dimensioni ma di grande valenza sociale. Parlo ad esempio del parco inclusivo all’interno del Tondo che è stato completato e che presto inaugureremo ufficialmente anche se è già a disposizione di tutte le bambine e i bambini. Poi ci sono gli interventi pianificati in via Bach dove il nuovo playground sta prendendo forma. Per il cosiddetto giardino della Montagna abbiamo da poco approvato il progetto esecutivo e affidato di recente i lavori per lo smontaggio dell’attuale recinzione. Sempre in tema di aree verdi, proseguendo con il progetto di revisione delle aree pubbliche utilizzate dai bambini, stiamo provvedendo a sostituire dei giochi per renderli più sicuri e attuali ad Ascensione, la prima delle frazioni interessate dall’intervento. Infine – precisa – stiamo lavorando per affidare i lavori per la realizzazione della rotonda in viale Masi, un intervento che sappiamo essere tanto importante quanto atteso dai lughesi e che potrebbe partire in primavera. Altrettanto attesa è la rotonda fra le vie de Brozzi e Bedazzo. Per questa puntiamo ad approvare nel giro di pochi mesi la progettazione definitiva".

Monia Savioli