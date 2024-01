Alluvione, critiche indigeste. La Regione diffida il geologo Miccoli

Le valutazioni, nonché i suggerimenti e le critiche, espresse all’indomani delle disastrose alluvioni di maggio dal geologo Claudio Miccoli in una lunga intervista al ‘Carlino’ (poi ripetute giorni dopo su altro quotidiano) non sono piaciute all’ufficio di presidenza della Regione che, pur diversi mesi dopo, ha fatto recapitare all’ex funzionario regionale una "diffida a tutela dell’immagine e della reputazione della Regione Emilia Romagna", come reca l’ intestazione della mail inviatagli via pec. In estrema sintesi nell’intervista cui fa riferimento la Regione, Miccoli, che dell’istituzione di viale Moro è stato dipendente per decenni nei ruoli dirigenziali sul fronte delle opere marittime e fluviali, avanzava critiche e proponeva interventi che, puntualmente sono stati in gran parte fatti poi propri dalla stessa Regione, in primo luogo il problema della gestione della vegetazione nei fiumi, che oggi si presentano quasi ovunque con gli argini spogli.

Tanto fu l’interesse suscitato dai contenuti dell’intervista che le reti di Mediaset e la Tv Svizzera vollero incontrarlo per riprendere quei temi. Nella diffida, l’ufficio di presidenza, per mano di due legali, afferma che le dichiarazioni rilasciate dall’esperto geologo "rivestono particolare gravità sia per i contenuti e le modalità di diffusione, sia perché provenienti da un ex (in corsivo, ndr) dirigente pubblico, sia perché (così letteralmente ndr) concernenti calamità naturali che hanno provocato danni ingentissimi, sia per le palesi conseguenze in termini di percezione di pericolo e allarme da parte della popolazione regionale". La diffida pone poi l’accento su quelle che vengono indicate come linee guida del diritto di critica e che si assumono violate, lasciando intendere che i suggerimenti, le critiche e le proposte avanzate siano state "lesive dell’altrui reputazione". A questo punto l’aut aut rivolto direttamente alla persona di Miccoli: "la presente vale quindi quale diffida a contenere entro i limiti consentiti dall’ordinamento le Sue dichiarazioni riguardanti la Regione Emilia Romagna, i suoi rappresentanti e i suoi dipendenti" e "ove dovessero essere reiterate le condotte sopra descritte, si provvederà a tutelare i diritti e gli interessi dell’Ente nelle opportune sedi".

Alla sorprendente mail, Miccoli ha fatto rispondere dal proprio legale, l’avvocato Lorenzo Valgimigli il quale ha evidenziato la correttezza delle affermazioni e delle critiche esclusivamente dal punto di vista dei presupposti giuridici, ricordando l’ovvia giurisprudenza sul punto delle critiche che vengono rivolte "a chi presiede a fondamentali pubbliche funzioni, in ragione degli interessi generali coinvolti e nel rispetto degli assetti democratici dell’ordinamento", le quali devono potersi svolgere "con particolare ampiezza e profondità senza incontrare alcun limite se non quello della rilevanza sociale dei temi e della corretta forma espositiva". Conclude Valgimigli ricordando come "una più serena ed equilibrata valutazione" dei contenuti dell’intervista da parte della Regione "avrebbe consentito di evitare una diffida per opinioni espresse che - a ben vedere - non depone per il rispetto del dissenso e del libero dibattito democratico" su un tema peraltro di una gravità inaudita, quale le tragiche e disastrose inondazioni di maggio dovute all’esondazione e alle rotte dei fiumi.

Proprio sulle concause primarie di tali eventi, Miccoli aveva incentrato le proprie osservazioni, i consigli, le critiche, le proposte sia sotto il punto di vista della normativa sia sotto il punto di vista della concreta operatività (o inoperatività) degli organi tecnici regionali lungo i fiumi (e non solo). In particolare Miccoli puntava il dito sulla normativa relativa alle limitatissime possibilità di taglio degli alberi negli argini, ai mancati controlli fluviali per via della soppressione dei guardiani dei fiumi, al frazionamento delle competenze, al problema dei ponti ferroviari troppo bassi, fornendo inoltre risposte ai tanti interrogativi sui possibili interventi onde evitare che i gravi eventi si ripetessero. Tutti aspetti, è bene sottolinearlo ancora, che nel corso dei mesi sono entrati nel dibattito pubblico e sono stati affrontati dal competente assessorato regionale proprio in quella direzione prospettata a maggio da Miccoli.

Carlo Raggi