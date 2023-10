Alluvione, debiti per 15 milioni

È ancora lotta senza quartiere fra centrodestra e centrosinistra in merito ai costi dell’alluvione e ai fondi governativi per la ricostruzione. Ad accendere la miccia è il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi: "Nel corso dell’ultimo consiglio dell’Unione della Romagna Faentina sono stati accertati i debiti fuori bilancio legati agli eventi alluvionali dello scorso maggio. Il loro importo complessivo è pari a 15 milioni e 686mila euro. Il finanziamento di tale somma è stato previsto per 14 milioni e 914mila euro, calcolato sulle risorse stanziate con ordinanza del commissario straordinario, mentre per 772mila euro con accertamento a carico del Comune di Faenza. Il Comune di Faenza si trova dunque disallineato – unico tra i Comuni alluvionati – per oltre il 10% dell’importo complessivo, e ciò che sorprende ancora di più è che non venga data in occasione della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio un dettaglio analitico delle differenze, dei lavori che hanno creato i problemi e delle possibili soluzioni, limitandosi ad auspicare una soluzione positiva del confronto tra Regione, Unione e Commissario".

La giunta fa però in tempo a raccogliere l’ordigno e a scagliarlo indietro dall’altro lato della barricata: "Ringraziamo il capogruppo Bertozzi – replica puntuta la giunta comunale – perché ci fornisce l’opportunità di spiegare la scelta del Comune di Faenza di essere vicino alle imprese che hanno eseguito gli interventi in somma urgenza nel post-alluvione, e che si trovano in grave difficoltà causa i ritardi con i quali sono state stanziate le risorse dal governo. Cosa di cui Bertozzi crediamo dovrebbe occuparsi in prima battuta, visti gli enormi ritardi. Rispetto ad altre realtà alluvionate, il Comune di Faenza ha scelto infatti di stanziare con fondi propri, tramite l’accertamento di un debito fuori bilancio, le risorse finanziarie necessarie a compensare gli scostamenti tra le stime e gli accertamenti. Anche perché le prime erano state chieste a luglio, mentre a Faenza gli interventi in emergenza sono proseguiti fino a settembre e, in alcuni limitati casi, sono stati difformi, alcuni in eccesso, altri in difetto, come è del tutto normale che fosse".

Inoltre "Faenza non è l’unico Comune ad avere scostamenti derivati da stime segnalate alla Regione Emilia Romagna in occasione delle richieste di compilazione dei fabbisogni a fine luglio, dato che sono appunto valori di stima. La differenza – prosegue la giunta – sta nel fatto che il bilancio del Comune di Faenza, tramite somme accantonate, può permettersi di stanziare anticipatamente i fondi per pagare da subito le imprese. Altri hanno preferito non seguire questa strada, in attesa dello stanziamento di ulteriori fondi dallo Stato tramite la struttura commissariale. Questo fa sì che le imprese che hanno lavorato a Faenza saranno pagate tutte, alleggerendo quindi lo stato di sofferenza causato dai ritardi del governo".

f.d.