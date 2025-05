Alluvione, diecimila firme per chiedere le opere di difesa

Diecimila firme per chiedere le opere a difesa della città. A Faenza, la raccolta firme lanciata dal Comitato Borgo alluvionato assieme ad altri comitati alluvionati faentini e romagnoli per chiedere tutta una serie di opere a difesa della città ha raggiunto infatti quota 10.000. E i cittadini, convinti che ’altre migliaia di firme’ siano in arrivo in settimana grazie alla raccolta indiretta, tornano a lanciare l’appello per le adesioni e annunciano che le firme saranno consegnate contemporaneamente in maggio a Regione Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Po competente per i fiumi romagnoli e al commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio. La richiesta che arriva dal basso è di realizzare le opere di pubblica sicurezza per tutti i comuni nel bacino dei fiumi Marzeno e Lamone. Per cominciare, le casse di espansione "già previste in uno studio pubblicato nel lontano 2010, a monte di Faenza, per mitigare le piene che scendono a valle. Riducendo la massa di acqua, fango, detriti, il beneficio si estende a tutta la pianura fino a Ravenna", spiegano i comitati. Altra cosa "da attivare subito per essere pronti, in caso di necessità", è la previsione di aree agricole allagabili "ovviamente indenizzate, per evitare che sia il fiume a decidere dove esondare, mettendo a rischio come successo più volte in pochi anni, quartieri e paesi densamente abitati".

I comitati chiedono poi il monitoraggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi "intervenendo tempestivamente laddove si ravvisano situazioni di potenziale pericolo come per esempio dislivelli arginali fra una sponda e l’altra, erosioni arginali evidenti crepe segnalatrici di possibili rotture, e altro che possa recare danno alle persone o alle cose". La pulizia dei fiumi, sottolineano, "va svolta con competenza, per evitare di fare scempio indiscriminato della vegetazione". I comitati ringraziano sia chi ha firmato, che i gestori dei supermercati e delle sagre che hanno ospitato i banchetti con le magliette gialle col logo degli ’alluvionati arrabbiati’. Si può firmare tutti i pomeriggi nella sede del Rione Bianco in Piazza Frà Saba 5,dalle 15.30 alle 24 oppure contattando: comitatoborgoalluvionato@gmail.com. L’appello dei comitati è molto chiaro: "Fate e soprattutto fate presto".