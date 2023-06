Alluvione, la carica dei diecimila volontari di Ravenna: "I momenti duri non sono finiti"

Ravenna, 12 giugno 2023 – È iniziata a Ravenna l’avventura da angelo del fango di Lorenzo Zitignani, 36enne bolognese originario di Marina di Ravenna, che nelle prime ore del 17 maggio arrivò qui, insieme all’amica Jessica Andreotti e ad altri colleghi della sua associazione ecologista Plastic Free, per dare un aiuto alla Romagna ferita.

Lorenzo Zitignani e i volontari impegnati nelle zone alluvionate

I volontari con cui Zitignani è in contatto, all’inizio trentasette, sono diventati centinaia e poi migliaia. "All’inizio siamo stati al lavoro a Ravenna, formando catene per la messa in sicurezza delle aree in cui scorre l’acquedotto e in quelle dove sorgevano antenne internet. Poi ci siamo guardati intorno, inviando gruppi di volontari di volta in volta negli altri comuni. La portata del disastro mi divenne chiara quando arrivai a Faenza per la prima volta: appariva come una città distrutta. Anche per questo abbiamo deciso di documentare quel che facevamo".

Al momento i volontari con cui Zitignani è in contatto sono 10mila, impegnati a rotazione in tutta la Romagna attraverso gruppi di 200 o 300 persone ogni giorno, con numeri più alti nei finesettimana. "Non ci siamo dati un nome: ne ha già uno la pagina social ‘Romagnoli Popolo Eletto’, che sta mettendo in campo numeri incredibili di volontari".

La seconda fase dell’emergenza si annuncia drammatica quasi quanto la prima: " E’ adesso che comincia la parte emotivamente più difficile per gli alluvionati, in particolare in luoghi come Conselice, Sant’Agata sul Santerno, Ghibullo, Roncalceci. Paesi e frazioni abitate da persone spesso anziane, che unicamente ora, quando si ritrovano sole all’interno di case e appartamenti vuoti, fissando magari il loro campo devastato dal fango, si rendono davvero conto di non possedere più niente". Anche per i più giovani è ancora difficile dare una dimensione al dramma: "a Conselice abbiamo incontrato un ragazzo arrivato da poco da Napoli, con una compagna, un figlio piccolo e altri due in arrivo: ci ha raccontato di aver perso semplicemente tutto. La sua casa, comprata da poco, è semidistrutta".

L’impegno, in questa seconda fase dell’emergenza, è rivolto in particolare all’assistenza agli alluvionati che sono tornati nelle loro case. "Come altri, anche noi ci siamo accorti che le mense e i centri che distribuiscono viveri e materiali, per quanto ben forniti, rischiavano di non raggiungere il loro obiettivo", prosegue Zitignani. "In primis perché molti alluvionati non hanno la possibilità di raggiungerli, avendo perso l’auto o essendo anziani. Molti cittadini non se la sentono di lasciare le loro case vuote anche solo per mezz’ora, per via dei casi di sciacallaggio. Infine dobbiamo renderci conto che tante persone – più di quante si immagini – si rifiutano di chiedere aiuto, anche quando ne avrebbero diritto, perché lo vivono come un’umiliazione che non si aspettavano di dover subire, avendo lavorato per tutta la vita. Tutto quel che possiamo fare per loro è aiutarli portando alle loro case i pacchi viveri – un furgone ne consegna al momento fra i 200 e i 250 al giorno – insieme al pacco per l’igiene personale e della casa. I furgoni non viaggiano soli: spesso sono accompagnati da un ulteriore mezzo carico dei beni rivolti a chi ha necessità particolari, come le persone celiache, o chi ospita animali. Il loro raggio d’azione inizialmente era limitato a Conselice; a breve si allargherà fino in direzione di Sant’Agata sul Santerno.

"Sta arrivando gente ad aiutarci dalla Calabria, dalla Puglia, dal Trentino: avevo il timore che con l’affievolirsi dell’emergenza i volontari diminuissero. Invece la catena funziona ancora".