Alluvione, il docufilm ‘Ho visto il finimondo’ a Lugo: quando e dove la proiezione

Lugo, 27 giugno 2024 – Lunedì 1 luglio le immagini dell’alluvione del maggio 2023 saranno protagoniste della rassegna cinematografica estiva di Lugo, organizzata all’arena del Carmine. A partire dalle 21.30 il pubblico potrà assistere, a ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti, alla proiezione del docufilm ‘Ho visto il finimondo’, prodotto da QN - il Resto del Carlino, con il patrocinio della Regione e della Cineteca di Bologna e con il sostegno de la Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Il lavoro è stato realizzato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e da Marco Santangelo, che hanno seguito per un anno famiglie, forze dell’ordine e volontari e si sono avvalsi delle musiche originali di Marco ‘Reno’ Solferini.

Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino e Marco Santangelo, autori del docufilm

Gli autori del docufilm saranno presenti all’arena del Carmine insieme alla neoeletta sindaca della città di Lugo, Elena Zannoni, per la proiezione delle immagini già protagoniste di una prima lughese a fine maggio in occasione delle iniziative organizzate a ricordo dell’alluvione e dei tragici momenti vissuti dai cittadini, a un anno di distanza. "L’alluvione è e resterà sicuramente una ferita aperta nel nostro territorio, un ricordo indelebile e anche un momento di grande solidarietà e senso di comunità – commenta la sindaca –. Anche se Lugo è stata colpita in gran parte per allagamento e non in modo violento come altri territori, è stata interessata in modo diffuso e persistente. Tanti sono stati i danni, soprattutto ai beni mobili, per cui stiamo sostenendo il diritto dei nostri cittadini a ottenere ristori adeguati". "Per conto nostro – continua – ci stiamo impegnando al massimo rispetto al tema della sicurezza idrogeologica. Per quanto di competenza del Comune stiamo lavorando alla realizzazione di nuove casse di espansione e al miglioramento del sistema fognario. Purtroppo è evidente a tutti come i fenomeni atmosferici estremi, non della stessa portata dell’alluvione ma nubifragi, tornadi e grandinate, sono sempre più frequenti, perciò dovremo adattarci e adattare il territorio continuamente, seguendo l’evoluzione del nostro clima. La Romagna ha già affrontato più volte il tema del governo delle acque. Lo faremo nuovamente per contenere, conservare e sfruttare questa vitale risorsa".