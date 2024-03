Alluvione, domande per il Cis entro sabato 30 marzo

Scade il 30 marzo il termine per presentare le domande di saldo del contributo immediato di sostegno (Cis). Chi non presenta la domanda, specifica il Comune in una nota, dovrà restituire il contributo ricevuto. Quella del 30 marzo è una scadenza tassativa. Le domande e la documentazione vanno presentate a Cervia Informa, in viale Roma 33, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17. Per informazioni e appuntamenti: 0544/979350 (centralino attivo nei giorni di apertura 8.30-9.30 e 12.30-13.30).