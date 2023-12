Alluvione, donazioni a 659 famiglie

Sono 659 i nuclei familiari destinatari dei contributi provenienti dalle donazioni che negli ultimi sei mesi sono arrivate direttamente al Comune di Faenza a seguito delle alluvioni di maggio. I quasi 660 nuclei familiari sono stati destinatari di contributi pari a 1.480 o a 740 euro, a seconda della fascia Isee in cui ricadevano, quella cioè compresa fra i 15mila e i 24mila euro o quella al di sotto dei 15mila euro. L’ammontare delle donazioni transitate dunque dai donatori privati alle casse comunali e da queste dirette ai cittadini alluvionati ammonta dunque a 793mila e 280 euro: una somma dunque maggiore rispetto ai 750mila inizialmente stanziati, che l’elevato numero di domande meritevoli di essere accettate ha issato fino a sfiorare quota 800mila euro.

Con una delibera siglata il 22 dicembre la Giunta comunale ha autorizzato "l’emissione dei mandati di pagamento, da disporre con la massima tempestività, a favore dei cittadini beneficiari". Una scelta che Palazzo Manfredi aveva compiuto con la volontà di garantire una parziale boccata d’ossigeno a cittadini che mesi fa erano probabilmente riusciti ad accedere a provvedimenti di sostegno quali Cis e Cas, ma che solo fra molto tempo vedranno rimborsati i danni causati dall’alluvione alle loro abitazioni, considerando quanto lentamente stia procedendo l’ingranaggio delle perizie e quello legato alla piattaforma Sfinge. Tenendo conto che il numero medio di componenti di un nucleo familiare in una città come Faenza è di 2,2 persone, si può immaginare che il provvedimento abbia visto coinvolti circa 1450 cittadini, verosimilmente residenti in quelle porzioni di città più devastate dalla forza delle acque, in particolare aree residenziali popolari quali il Borgo, il Borgotto, i quartieri di via Lapi e di via Ponte Romano, ma senza dimenticare neppure le molte situazioni critiche in quartieri quali quelli di via Lesi e dell’Orto Bertoni. A differenza di altri provvedimenti varati in questi giorni, anch’essi legati alle frane e alle esondazioni di Lamone e Marzeno – fra questi la risagomatura dei fossi di una quindicina di strade nelle campagne, per un valore totale di 200mila euro – le elargizioni ai cittadini alluvionati sono state finanziate interamente dalle donazioni arrivate a Palazzo Manfredi a seguito dell’emergenza. Nonostante questo il conto delle alluvioni per il Comune si annuncia salato: il bilancio dell’ente si è chiuso con un doppio enorme punto interrogativo riguardante spese per un milione e 800mila euro e per un milione e 700 mila euro relativi rispettivamente al sostegno ai cittadini rimasti lontani dalle abitazioni e alle opere eseguite in somma urgenza: tre milioni di euro che l’amministrazione è ancora in attesa di sapere se potranno essere coperti da finanziamenti in arrivo dallo Stato.

