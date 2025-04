Alluvione, due milioni di euro per la provinciale Brisighellese

Ammonta a due milioni di euro la somma che la struttura commissariale, attraverso la Provincia, ha messo in campo per il ripristino della provinciale 302 Brisighellese-Ravennate nel punto che coincide con il chilometro 85, in corrispondenza dell’abitato di Ponte Nono, a Brisighella, messo in crisi da movimenti franosi originatisi nel mese di maggio 2023, ai tempi delle prime due alluvioni che hanno colpito il territorio. L’intervento è finanziato dal contributo concesso dall’ordinanza numero 13 del 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Con provvedimento del dirigente del settore Viabilità è stato nominato l’ingegner Paolo Nobile quale responsabile unico del progetto per la fase della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione degli interventi. Un ulteriore provvedimento del dirigente della Viabilità ha disposto di affidare all’operatore economico ingegner Raffaele Poluzzi, di Casalecchio di Reno, l’incarico per lo svolgimento del servizio di progettazione a livello esecutivo e per la direzione dei lavori.

La spesa relativa all’incarico di progettazione e di direzione lavori ammonta a 144mila euro, mentre quella per l’esecuzione di prove geognostiche ha richiesto un capitolo di spesa di 22mila euro (affidati all’operatore economico Geo Group Srl, con sede a Modena); completa il quadro l’intervento vero e proprio di ripristino, per una somma di un milione e 832mila euro. La provinciale 302 – e la sua prosecuzione in territorio toscano, dal confine di San Martino in Gattara fino al Mugello – è in qualche modo l’epicentro dei danni causati dagli eventi estremi, negli ultimi due anni, in Romagna: la strada è stata messa in crisi in particolare da una grossa frana che ha eroso la fiancata della montagna, al di sotto del manto stradale, all’altezza di San Cassiano – questo nel 2023 – mentre dopo le piogge del 14 marzo vari grossi smottamenti hanno dissestato la direttrice all’altezza di Casaglia, di fatto isolando il comune toscano di Marradi (che per i servizi gravita in toto su Faenza) dal resto della provincia di Firenze. Una delle frane di Casaglia ha letteralmente divorato metà della carreggiata, tanto da far ipotizzare un cambio di percorso addirittura alla 100 chilometri del Passatore: la corsa dovrebbe però tenersi sul percorso tradizionale, con un notevole supplemento in fatto di sforzi organizzativi. Disagi su disagi cui si sommano le difficoltà della linea ferroviaria Faentina, oggi di fatto limitata a due tronconi attivi solo nelle parti altimetricamente più basse in prossimità di Faenza e Firenze.

f.d.