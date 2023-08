"Alluvione e tornado, ora sono in ginocchio"

"Il prossimo anno avrei voluto festeggiare i 30 anni di attività, ma dopo questo disastro temo che sarà assai difficile. In una decina di minuti è andato tutto in malora. Chiedo che qualcuno ci dia una mano, altrimenti saremo costretti a chiudere definitivamente i battenti vanificando anni di lavoro e fatica". Allarga le braccia, quasi in segno di rassegnazione, Daniele Minguzzi, titolare dell’omonima azienda agricola ‘a chilometro zero’, situata a un paio di chilometri da Alfonsine, nei pressi di Taglio Corelli, località tra le più devastate dal tornado del 22 luglio. "Non appena ho terminato gli studi – racconta – mi sono inventato questo lavoro che consiste nella produzione e vendita al minuto di frutta e verdura. Prodotti che coltivo in una ventina di ettari di terreno, potendo contare anche su quindici serre". Come purtroppo tante altre realtà di un settore trainante dell’economia nazionale come è quello dell’agricoltura, anche la sua azienda da tempo non conosce pace. "Già la scorsa primavera le gelate tardive avevano arrecato, per la terza volta negli ultimi quattro anni, seri danni alle colture. Poi è arrivata l’alluvione, con l’acqua di un vicino canale che è tracimata invadendo le serre. Senza dimenticare le criticità legate alla chiusura, poco meno di un anno fa, del ponte sul canale dei Mulini, che ha avuto ripercussioni anche sulla mia azienda, visto che diversi clienti, per raggiungerla, sono costretti ad utilizzare lunghi percorsi alternativi". Come se non bastasse, a mettere in ginocchio l’azienda è stato un tornado. "Ero appena rientrato dal mercato ambulante di Ravenna – racconta Minguzzi – , quando si è scatenato il finimondo: 5mila metri quadrati di serre stese a terra, intrecciate e in parte divelte, il tetto di casa e di sei capannoni volato via, danni ai mezzi agricoli, un mezzo ettaro di meli sradicati nonché quintali e quintali - tra cocomeri, meloni, pomodori, zucchine, cetrioli, melanzane, peperoni e zucche - distrutti sia dai detriti scagliatisi contro sia dalla successiva grandinata, con chicchi della grandezza di un limone che hanno gravemente danneggiato anche il cappotto della mia abitazione. Non solo, ma c’erano tegole che volavano ovunque, forando gli impianti di irrigazione e tranciando di netto anche la gomma di un ‘rotolone’. Un vero e proprio disastro. E ringraziamo il cielo per essere riusciti a salvare la pelle".

L’imprenditore agricolo spiega poi che "ad eccezione del sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, che è stata tra le primissime a effettuare un sopralluogo, per una settimana, nonostante le numerose criticità, non si è fatto vedere nessuno". Provando a quantificare i danni Minguzzi ritiene "che possano ammontare almeno ad un milione di euro. Dovendo ancora finire di pagare un mutuo relativo a varie strutture, il futuro appare davvero grigio. Non vedo proprio come sia possibile ripartire, anche perché ho 50 anni e di accendere un secondo mutuo non me la sento. E poi dopo quasi tre settimane continua a non vedersi nessuno per aiutare quantomeno a rimuovere la marea di detriti, tra cui dell’eternit. Come ha dichiarato sul Carlino un mio collega qualche giorno fa, diversi agricoltori durante l’alluvione si erano fatti in quattro per aiutare le persone in difficoltà, ma ora che ad aver bisogno siamo noi, continua a non vedersi anima viva".

Luigi Scardovi