"Alluvione e tornado, siamo sempre al lavoro"

Amministrative alle porte e un recente passato di eventi che nessuno avrebbe voluto. Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, a primavera chiuderà, dopo due legislature consecutive, la sua esperienza da primo cittadino.

Sindaco, mancano pochi mesi alla fine del suo secondo mandato. Quale giudizio può esprimere sul periodo vissuto?

"Ho dedicato tutte le mie energie a una città che amo. La prima legislatura è stata caratterizzata da una grande spinta per trasformare Lugo, sia sotto il profilo urbanistico attraverso la realizzazione di importanti interventi quali la riqualificazione dell’acetificio Venturi, la riqualificazione di piazza Savonarola e del Pavaglione. Allo stesso tempo abbiamo lavorato per portare grandi eventi culturali nel centro storico, Ravenna Festival e Scrittura Festival e favorire la vivacità delle frazioni. Non solo i festival, anche l’arena cinematografica estiva e le Frecce Tricolori che hanno salutato il centenario della scomparsa di Francesco Baracca. Un grande dinamismo che ha dovuto fare i conti con il Covid all’avvio della seconda legislatura. Questi anni sono stati segnati da emergenze continue: dopo il Covid l’aumento dei costi dell’energia fino al tornado di qualche settimana fa, passando per il più tragico degli eventi, l’alluvione. Abbiamo provato a gestire questi passaggi con la passione e la responsabilità che rivendico a me e alla giunta. Andando in giro, incontrando i cittadini e a volte anche la rabbia, non ci siamo mai sottratti. Se dovessi trovare una cifra che identifichi questi dieci anni potrei dire che non ci siamo mai risparmiati".

Ha citato alluvione e tornado. Le polemiche nate sui tempi e le modalità di intervento sono ancora aperte. Se potesse tornare a quei giorni di maggio, in particolare, cambierebbe qualcosa di quanto fatto?

"Di fronte a fenomeni inediti le risposte sono il frutto di tanti fattori, dal coordinamento tra i vari ambiti di governo che è stato tenuto dalla Prefettura, a una struttura comunale di persone capaci che hanno saputo anteporre la comunità alle loro case, spesso allagate. Se mi volto indietro non ho la presunzione di dire che tutto sia stato fatto al meglio ma sento che tutto quello che era nel potere mio e dei miei collaboratori è stato fatto seguendo l’obiettivo primario di salvare le vite umane e di riuscire a portare assistenza alla popolazione. Ora sono in corso le Commissioni di dipartimento aperte e in streaming che le forze di maggioranza hanno voluto per chiarire tutti gli aspetti e, contestualmente, siamo al lavoro sugli enormi danni causati dal tornado nelle frazioni a nord di Lugo. Tutto questo in un clima difficile: le comunità sono legittimamente arrabbiate e, ancora una volta, ci sentiamo soli perché il Governo centrale non ci ha ancora fornito nessuna risposta".

Dicevamo che le amministrative sono quasi alle porte. È già stato individuato un possibile nuovo candidato che potrebbe sostituirla?

"Non spetta a me guidare il percorso che individuerà chi mi succederà. Le forze di maggioranza, a cominciare dal Partito Democratico, sono al lavoro per una figura che guidi Lugo per i prossimi dieci anni; sono convinto che a breve si conoscerà. Io sono un dirigente del Pd, facendo parte della segreteria regionale e della direzione nazionale, e intendo dare una mano perché penso che la tenuta del Pd a queste elezioni sarà premessa necessaria alla vittoria del centrosinistra anche in regione nel 2025. Vorrei che il Pd trovasse un candidato o una candidata in grado di unire il partito e la comunità di Lugo attraverso un percorso che attragga le forze civiche tutte a cominciare da quelle che adesso pensano a progetti alternativi ma che rischiano solo di aprire un varco alla destra. I prossimi anni, dopo l’emergenza, saranno caratterizzati dall’esigenza di ricostruire e per questo credo serva una figura che sappia interpretare in termini di innovazione amministrativa questo delicato passaggio. Ogni volta che si elegge un sindaco si apre una fase nuova e in questo caso sono avvenuti fatti inediti".

I prossimi mesi saranno connotati da alcuni interventi importanti per la città, alcuni bene accolti, come l’auditorium, altri meno, vedi nuova sede della Filastrocca. Quale di questi la rende più fiero?

"Un sindaco non deve mai sentirsi fiero delle opere che realizza nel suo mandato perché quelle opere non appartengono mai a chi le ha pensate o volute ma sono un bene comune. Lugo non aveva un auditorium e a breve lo avrà, così come con la nuova scuola dell’Infanzia daremo una risposta in termini di offerta didattica e di qualità architettonica. Questo significa incentivare il lavoro, specie quello femminile, ma anche rendere un territorio e un quartiere attrattivo per persone giovani che vengono da fuori e cercano servizi di prossimità. Una scuola non è solo un’opera pubblica. È, prima di tutto, un’idea di società, un investimento per il futuro di una città e delle persone che la vivono. Le polemiche che si sono determinate per la collocazione sono comprensibili ma, come ho avuto modo si spiegare ai cittadini nell’ultima assemblea, le regole del Pnrr erano chiare e ci hanno messo di fronte a una scelta che noi abbiamo assunto, consapevoli della responsabilità che portiamo".

Infine, come giudica la scena politica attuale alla luce dei nuovi gruppi che vi si stanno affacciando con forza (Fratelli d’Italia, Area Liberale)?

"La solita minestra. Quando si avvicinano le elezioni comunali saltano fuori partiti e forze politiche che fino al giorno prima nel territorio non esistevano. I protagonisti sono sempre quelli che girano da un partito all’altro cercando di sfruttare il consenso elettorale dei partiti a livello nazionale".

Monia Savioli