Alluvione a Faenza, viaggio lungo il Marzeno: il fiume tracimato che ha invaso la città

Faenza, 11 maggio 2023 – Il nubifragio arriva poco dopo le 13, e in fondo a via Sbirra, una traversa di via San Martino, là dove il torrente Marzeno una settimana fa ha rotto in più punti, non si riesce a vedere oltre i cinque metri. Sul territorio si stendono bassissime nuvole nere. Chi abita da queste parti, in vecchi casolari di campagna ristrutturati, teme di nuovo il peggio.

La situazione ieri nel territorio faentino (foto Tedioli)

Fortunatamente in una ventina di minuti la precipitazione si attenua. Davanti a me c’è la chiusa del Marzeno, che è a metà strada fra il ponte Verde (all’inizio di via San Martino, lato città) e la provinciale Santa Lucia. Qui martedì sera il Marzeno ha rotto o tracimato in almeno quattro punti sia a sinistra sia a destra e con l’esondazione di un chilometro più a valle, in zona Tiro a Segno, ha allagato campi e case della zona e ha raggiunto l’area di via Cimatti, in Borgo. Qui, a partire dalla chiusa, il torrente corre, sul lato sinistro, a livello del piano di campagna, fino a Faenza. "Ma fino a trent’anni fa l’argine c’era, che fine ha fatto? O perché non è stato rifatto se mangiato dall’acqua?" si domandano in molti. Sulla sponda destra, invece, alla chiusa l’argine c’è e proprio qui martedì sera il torrente lo ha ‘rotto’ invadendo una decina di case. Poi più avanti ha tracimato, raggiungendo via San Martino e lambendo anche il villaggio costruito là dove c’era l’antica Fornace del Bersaglio. Infine l’esondazione al Tiro a Segno. Giusto in tempo, proprio martedì sera sono stati ultimati i lavori per il rispristino sia dell’argine alla ‘rotta’ vicino alla chiusa (dove ancora c’è l’escavatore) e sia della frana di via San Martino, al Tiro a Segno. Ma il Marzeno non è a posto: il letto, le sponde sono piene di tronchi d’albero e arbusti che formano a tratti vere e proprie piccole dighe. “L’acqua deve scorrere veloce, tutto ciò che ne rallenta il corso non fa che alzare il livello e si arriva all’esondazione" commenta il geologo Stefano Marabini che abita alla confluenza del Marzeno nel Lamone e ha avuto la casa invasa da un metro e mezzo di acqua del Marzeno. "E’ arrivata dalle spalle, dai campi a sinistra del torrente". Ovvero dalle tracimazioni a valle della chiusa dove non ci sono argini. E proprio davanti al Tiro a segno, l’argine sinistro appare ancora oggi devastato, con smottamenti dal livello dei campi. Un’altra piena come quella di una settimana fa e di nuovo allagherà quella che oggi appare una immensa ‘cassa di colmata’. Francesco Fabbri è il presidente del Tiro a Segno nazionale: i soci sono oltre 400. La struttura, che risale al 1884, è stata invasa da un metro e mezzo di acqua e fango, il suo muro di cinta ha resistito all’onda d’urto dell’acqua tracimata dal Marzeno, ma parti di muri ultrasecolari sono poi crollate. Di qui l’acqua ha proseguito la corsa fino a via Cimatti. "Da una settimana _ racconta Fabbri _ stiamo lavorando. Abbiamo recuperato e oliato le armi e i proiettili, circa 150, ma la ruggine è già comparsa, l’archivio cartaceo, i computer, l’arredamento sono persi, spero che si riesca a salvare la memoria informatica, altrimenti è un pasticcio!

La Protezione civile verrà con macchinari per la rimozione del fango. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato qui in questi giorni e Ivo Angelini, il collega del Tiro a Segno di Ravenna che ospita i nostri atleti per gli allenamenti". All’ex ‘molino dell’Isola’, a fianco del ponte Verde, negli edifici ristrutturati abitano e lavorano sette nuclei familiari. Ci sono due laboratori di ceramica, un imbianchino, un falegname. Racconta Andrea: "Qui l’acqua ha cominciato a crescere dalle 19.20 di martedì, veniva dai campi, ma anche dal canale sotterraneo che nei secoli serviva il molino e l’antistante pila del riso. C’è ancora molto da fare e vogliamo ringraziare la Protezione civile e i volontari; ma i danni sono tanti. Mai era accaduto una cosa del genere, mi dice la nonna che abita qui da 70 anni. Solo nel 2012 era risalita acqua dal fiume attraverso le fogne, ma poca roba". Marabini abita con la sorella Paola, ceramista, ex docente, nell’ex pila del riso a fianco del ponte Verde. Sotto la sua casa passa il canale che dalla chiusa del Marzeno raggiunge il Lamone e che fu realizzato proprio per muovere le pale di questo opificio e del molino. Qui ricordano la piena del 4 novembre ’66, ma allora l’abitazione non venne raggiunta dall’acqua, mentre stavolta è arrivata dalle spalle, dai campi attraversando via San Martino e in più il canale non scolmava perché il Lamone era alto. Il segno è a un metro e 40 dal piano di terra. Marabini e familiari hanno perso le auto, mobilio, libri, archivi, il laboratorio di ceramica dell’ex docente è stato devastato. Stanno ripulendo le stanze: "Stamattina è arrivato un bobcat della Protezione civile di Aosta per la rimozione del fango".