Alluvione Ravenna, aperto un fascicolo per gli allagamenti in provincia

Ravenna, 12 maggio 2023 – La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo, al momento conoscitivo, per gli allagamenti che nei giorni scorsi hanno devastato il Ravennate. Si tratta della seconda inchiesta scattata in relazione all'alluvione: la prima è relativa al decesso di Remo Bianconcini, il pensionato 80enne travolto dalle acque del fiume Senio a Castel Bolognese mentre pedalava su una strada che, secondo i primi riscontri, era stata chiusa in via precauzionale proprio a causa del rischio inondazione.