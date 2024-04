Alluvione, Figliuolo: "Primi assegni". E a Faenza ecco il ponte bailey

FAENZA (Ravenna)

E’ stato inaugurato ieri il ponte Bailey che collega le due parti del centro di Faenza, rimaste irraggiungibili dal traffico veicolare sin dall’alluvione dello scorso 16 maggio. La struttura, un ponte di tipo Panel bridge, di 78 metri di lunghezza, a campata unica, ha visto il taglio del nastro alla presenza del commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo e della vicepresidente dell’Emilia Romagna Irene Priolo. "Oggi esiste di nuovo un collegamento veicolare tra il centro storico di Faenza e il quartiere Borgo – ha spiegato Figliuolo –, in attesa di ricostruire il Ponte delle Grazie danneggiato dall’alluvione, sul quale pure è ripartita la circolazione". Il commissario ha evidenziato come l’ingranaggio dei ristori agli alluvionati stia lavorando a pieno ritmo: "Ho già firmato le prime erogazioni per i rimborsi ai privati alluvionati. Abbiamo rimborsato finora il 50% di quanto riconosciuto; con la nuova ordinanza arriveremo al 100%, ed elimineremo pure le limitazioni sull’edilizia libera. Ci sono persone che dopo nove mesi dall’insediamento della struttura commissariale hanno ora un bonifico in mano. Non so dire se negli annali ci siano stati dei rimborsi in tempi analoghi a questi".

Sul tema è intervenuta anche la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri: "Terminata l’emergenza ci si è concentrati sulla ricostruzione pubblica; in seguito ci si è focalizzati su quella privata, superando le difficoltà tecniche della piattaforma regionale Sfinge, dando assistenza ai cittadini nella compilazione delle domande, semplificando le procedure burocratiche. Oggi, a nove mesi dalla nomina del commissario, i ristori ai privati sono realtà".

Filippo Donati